Bổ nhiệm cục trưởng và 8 cục phó Cục CSĐT tội phạm về ma túy

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ và sơ kết công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý 6 tháng đầu năm 2018.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố các quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Theo đó, Thiếu tướng Phạm Văn Các giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; 8 cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Phạm Văn Các trước đó là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Về tổ chức, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gồm 10 phòng.

Ngoài chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trước đây thuộc Tổng cục Cảnh sát, nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an được giao thêm chức năng của Cơ quan thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy; tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện trách nhiệm thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy của Bộ Công an; theo dõi, quản lý về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất theo quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những thành tích, chiến công trong công tác và chiến đấu của Cục trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các cán bộ, chiến sĩ đã được nhận Quyết định điều động và bố trí công tác theo mô hình tổ chức mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Minh Hiền

Dự báo trong thời gian tới, các đường dây, đối tượng phạm tội ma túy vẫn tìm cách hoạt động mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy mới đi đôi với chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy trên các tuyến và địa bàn đã được xác định; nhất là tập trung tấn công, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng Lào, Trung Quốc và Campuchia; truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn và tiếp tục tham gia mua bán ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông và hai xã Hang Kia, Pà Cò góp phần làm trong sạch các địa bàn, đồng thời bảo đảm an toàn cho nhân dân và các lực lượng tham gia; tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội biên phòng, Hải Quan, Cảnh sát biển các cơ quan, đơn vị có liên quan của các ngành, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thông qua Hội nghị cần thảo luận, tìm ra các giải pháp triển khai, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy nói chung và của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng cảnh sát tội phạm về ma túy đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; giải quyết được nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, trọng tâm là giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Từ ngày 16-11-2017 đến ngày 15-8-2018, lực lượng Cảnh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 19.712 vụ, 28.579 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; thu giữ 1.367 kg heroin; 686,8 kg và 1.142.905 viên ma túy tổng hợp; 81,128 kg thuốc phiện; 962,69 kg cần sa tươi; 119 kg cocain cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan…

Phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng, Hải Quan, Cảnh sát biển, An ninh hàng không phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy...