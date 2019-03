Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc nhận tiền sửa điểm thi ở Hòa Bình

Chiều 25.3, tại buổi họp báo quý I/2019 của Bộ Công an , nhiều phóng viên báo chí đã các đặt câu hỏi về việc kết luận điều tra vụ sửa điểm thi THPT ở Hòa Bình.

Theo đó, Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) khai được hưởng lợi 550 triệu đồng khi nâng điểm cho thí sinh nhưng không nêu danh tính người đưa tiền.

“Vậy danh tính người đưa tiền là những ai? Những người đưa tiền này có được xem là hành vi đưa hối lộ và hành vi nhận tiền là nhận hối lộ hay không?” – một PV đặt câu hỏi.

Về việc này, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an - cho biết, để đảm bảo thời hiệu điều tra và công bằng cho thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra ban đầu chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cùng cấp.



“Đối với thông tin các báo chí vừa nêu, cơ quan an ninh điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ. Nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Chứ không kết luận sơ sài, đó là bước đầu”, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đầu tháng 3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ sửa điểm thi THPT xảy ra tại Hòa Bình, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 3 người liên quan về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết luận điều tra thể hiện Đỗ Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn nằm trong tổ chấm thi trắc nghiệm do Nguyễn Quang Vinh làm tổ trưởng. Quá trình chấm thi, 3 bị can này cùng một số người liên quan đã sửa chữa, nâng điểm bài thi cho nhiều thí sinh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. Kết luận giám định cho thấy có 140 bài thi của 56 thí sinh trong số trên bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án.

Đáng chú ý, kết quả điều tra còn xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Nguyễn Khắc Tuấn đã trực tiếp nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho cháu là Đinh Ngọc Thảo.

Trong số 3 người bị khởi tố, riêng Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi 550 triệu đồng từ việc chỉnh sửa bài thi THPT.