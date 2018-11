Bộ Công an điều động 2 Phó Cục trưởng về địa phương

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chúc mừng Thượng tá Đỗ Tiến Thùy; mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Tiến Thùy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, ra sức phấn đấu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh chỉ đạo lực lượng Công an Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.