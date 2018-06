BlackBerry KEYone bản khóa mạng tràn về VN, giá lên xuống từng ngày như bitcoin

KEYone là chiếc smartphone được BlackBerry ra mắt hồi tháng 2/2017 và được bán tại VN hồi đầu tháng 9 với mức giá 15 triệu đồng.

Thuộc phân khúc cao cấp, tuy nhiên do sở hữu bàn phím vật lý được cho là "lỗi thời", con chip Snapdragon 625 hiệu năng trung bình và camera không có gì nổi trội, KEYone khá kén người mua và chỉ được một số ít các fan của dâu đen săn đón. Thực chất KEYone là một thiết bị không hề tệ, nhưng nó không xứng đáng với mức giá quá cao mà BlackBerry đòi hỏi.

Tuy nhiên, trong thời gian trở lại đây, thị trường BlackBerry cũ bất ngờ sục sôi bởi sự xuất hiện của chiếc KEYone bản khóa mạng với mức giá rẻ hơn nhiều. Cụ thể, những chiếc BlackBerry này đến từ nhà mạng Sprint và có giá chỉ dao động trong khoảng hơn 2 triệu.

Sở dĩ KEYone Sprint rẻ hơn nhiều như vậy là do những chiếc máy này không thể nghe/gọi hay truy cập Internet bằng 3G/4G mà chỉ có thể sử dụng bằng Wi-Fi. Nếu như đa số các máy Android khác có thể unlock (mở mạng) bằng phần mềm, thì do bảo mật của BlackBerry quá vững chắc nên vẫn chưa có phương án khả thi nào cho chiếc máy này.

Bàn phím vật lý là điểm hấp dẫn nhất của KEYone so với những smartphone khác

Mức giá của KEYone bắt đầu có biến động từ giữa tháng 6. Một số lượng nhỏ người dùng KEYone Sprint đã thử cắm SIM nhà mạng trong nước vào máy, và bất ngờ thay, máy lại lên sóng và sử dụng bình thường như quốc tế. Thông tin này được lan tỏa đến các cộng đồng BlackBerry trong nước, và sau đó là đến các thương gia.

Hàng loạt người dùng đổ xô đi mua KEYone Sprint, các thương gia lập tức cháy hàng (do nhu cầu quá lớn, ngoài ra không loại trừ khả năng "ém hàng" để nuôi hy vọng máy lên bản quốc tế để bán giá cao hơn).

Cộng đồng BlackBerry sau đó đã nhận ra rằng không phải tất cả máy KEYone đều được unlock một cách "thần kỳ" như vậy, mà chỉ là một lượng nhỏ mà thôi. Mặc dù vậy, thông tin trên cũng đủ khiến cho giá KEYone trong các đợt hàng sau đó leo thang từ mức khoảng 2.2 triệu lên 2.6 triệu.

Một tuần trở lại đây, người dùng KEYone Sprint tiếp tục đón đón nhận một thông tin "động trời" khi giải pháp unlock phần mềm cho chiếc máy này đã xuất hiện. Nếu như ở lần trước, chỉ một lượng nhỏ máy được unlock và mang tính chất may mắn là chủ yếu, thì lần này, cách thức unlock mới hoạt động trên tất cả các máy và thành công 100%.

Qua đó, người dùng sẽ chạy một bản phần mềm được "chế" sẵn, cho phép máy có khả năng nhận SIM, truy cập mạng 4G và nhắn tin SMS. Tính năng nghe/gọi vẫn chưa hoạt động, nhưng đây vẫn là một bước tiến rất lớn cho KEYone Sprint.

KEYone Sprint vọt lên 3.5 triệu sau khi đã có thể được unlock

Thông tin trên tiếp tục khiến giá KEYone Sprint leo thang. Từ mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng, giờ đây nếu người dùng muốn sở hữu chiếc máy này, họ phải bỏ ra khoảng 3.5 triệu đồng tại các cửa hàng.

Một số người dùng cũng nhân cơ hội này để bán kiếm lời với giá rẻ hơn, khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên đa số vẫn giữ chiếc máy của mình và hy vọng sẽ có thể unlock hoàn chỉnh trong tương lai.

Mặc dù đã qua nhiều lần tăng giá, tuy nhiên KEYone Sprint vẫn được người dùng săn đón do rẻ hơn so với máy quốc tế (dao động trong khoảng 6 triệu đồng). Tuy nhiên trong thời gian tới, khi KEYone quốc tế giảm giá do sức kép từ KEY2 mới ra mắt, KEYone Sprint cũng sẽ dần trở thành một sự lựa chọn kém hấp dẫn hơn.