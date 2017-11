Bình Dương: Sau trận cãi vã, vợ hốt hoảng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ trong nhà trọ

Ngày 23/11, Công an TX. Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tử vong của một người đàn ông.



Nạn nhân được xác định là ông L.V.T (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, vợ chồng ông T. làm công nhân tại khu công nghiệp Đồng An, TX.Dĩ An đã lâu, ở tại căn nhà trọ trên đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, thị xã Dĩ An.



Tối hôm qua (ngày 22/11), 2 vợ chồng ông T. xảy ra mâu thuẫn cự cãi lơn tiếng. Sau đó, vợ ông T. lên gác ngủ, đến khoảng 4h ngày 23/11 bà thức dậy thì phát hiện ông T. đã tử vong trong tư thế treo cổ nên hô hoán.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Đến 10h30 sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.