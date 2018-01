Bình Dương: Nữ công nhân bị xe tải cán tử vong thương tâm trên đường đạp xe về nhà

Tối 12/1, Công an tỉnh TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.



Theo thông tin ban đầu, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe tải mang BKS: 51C-937... chạy trên đại lộ Độc Lập hướng từ đường ĐT 743 ra quốc lộ 1.

Khi đến giao lộ với đường số 6, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xe tải bất ngờ tông trúng chị T.T.T. (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An) đang đi xe đạp băng qua đường.

Cú tông mạnh khiến chị T. cùng phương tiện ngã xuống đường, không may bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Vụ việc làm các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận được thông tin, Công an TX.Dĩ An tỉnh Bình Dương có mặt xử lý vụ việc. Đồng thời điều động xe cẩu đến hiện trường nâng bánh xe tải lên đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Được biết, chị T. làm công nhân cho một công ty ở đó, chị vừa tan ca làm đang trên đường về nhà trọ thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Đến 19h cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.