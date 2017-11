Bình Dương: Gia đình bức xúc khi xe khách đâm 2 con gái tử vong nhưng không khởi tố

Hai con gái thiệt mạng, người mẹ bị thương do xe khách tông

Trao đổi với PV ngày 22/11, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, chiều 13/2/2017, chị chở theo hai con gái dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư cây Da (thị xã Dĩ An) thì bất ngờ một chiếc xe khách lao tới đâm từ đằng sau.

"Chiếc xe khách đâm khiến tôi và một phụ nữ khác bị thương nặng đưa đi cấp cứu.

Hai con gái tôi tử vong lúc đó, nhưng cho đến một tuần sau tôi khỏe hơn gia đình mới dám nói…Những ngày đầu sau khi các con mất, vợ chồng tôi không dám trưng ảnh các con ra ngoài nhà, vì mỗi lần nhìn những tấm hình nỗi nhớ con lại ùa về", chị Chung vừa khóc vừa nói khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Dũng.

Anh Lê Văn Phú (35 tuổi, chồng chị Chung) cầm tay vợ an ủi, nói trong nỗi bức xúc: "Từ sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình tôi luôn mong mỏi sự việc sớm được làm sáng tỏ để lấy lại công bằng cho các con.

Tuy nhiên, suốt 8 tháng trời vợ chồng tôi chị chỉ nhận được câu trả lời vụ việc đang được tiến hành điều tra. Mới đây nhất, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đưa ra quyết định không khởi tố vụ án khiến vợ chồng tôi rất đau lòng".

Cũng theo anh Phú, phía chủ xe và người điều khiển xe khách gây tai nạn có đến một lần để hỏi thăm gia đình, thắp hương cho 2 con anh rồi gửi lại 5 triệu đồng.

"Tất cả chỉ có thế, từ đó đến nay, họ cũng không hề có bất kỳ liên hệ gì với gia đình, trong khi phía cơ quan chức năng mới đây lại không khởi tố. Có chết vợ chồng tôi cũng đòi lại công bằng cho 2 con gái…", anh Phú nói.

Vợ chồng chị Chung chia sẻ sự việc với PV.

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, sức khỏe của chị Chung bị suy yếu rất nhiều (bị thương tật 53%). Hiện chị Chung xin làm tại một công ty, nhưng vẫn đang trong thời gian thử việc, chị lo rằng phía công ty sẽ sa thải chị vì không đảm bảo vấn đề sức khỏe.

Chị Chung nói: "Sau vụ tai nạn với tôi và 2 con gái, các nhà hảo tâm cũng có tới hỏi thăm, cho tiền nhưng vợ chồng tôi đều đem hết số tiền trên cho lại cô nhi viện. Vợ chồng tôi chỉ muốn sự việc được làm sáng tỏ, đòi lại công bằng cho các con".

Vì sao công an không khởi tố vụ tai nạn?

Theo tìm hiểu của PV, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An thông tin vụ tai nạn như sau: Chị Lê Thị Kim Chung cùng các nạn nhân khác dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu và lưu thông đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Riêng tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe ô tô khách mang BKS 51B-176.41 lưu thông trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn với tốc độ 55-61km/h, dưới tốc độ tối đa cho phép đối với đường ngoài khu dân cư, trên làn đường xe ô tô theo đúng quy định, không sử dụng chất kích thích khi lái xe.

Tài xế Dương biết điều khiển xe khách loại 29 chỗ ngồi nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách 51B-176.41 loại 29 chỗ.

Tài xế này vi phạm vào Khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ, quy định "Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại Điều 60 của Bộ luật này và có giấy phép xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp".

Mỗi lần nhìn di ảnh, nỗi nhớ con lại ùa về trong lòng vợ chồng chị Chung.

Về phần chủ phương tiện gây tai nạn, ông Trần Thanh Giống (32 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định, vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ.

Từ cơ sở trên, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An kết luận: Xét thấy hành vi điều khiển xe ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan).

Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự".

Vợ chồng chị Chung muốn sự việc được làm sáng tỏ, đòi lại công bằng cho các con.

Trao đổi với PV, đại diên Công an thị xã Dĩ An cho biết, đã nắm bắt được thông tin việc gia đình chị Chung bức xúc khi cơ quan CSĐT không khởi tố vụ tai nạn.

Công an thị xã Dĩ An sẽ xem xét và trả lời gia đình chị Chung và thông tin tới báo chí sau.