Tổng kết SEA Games 29 ngày 24/8: ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vô địch; điền kinh làm nên "mưa vàng"

Với thành tích 8 phút 35 giây 55, Ánh Viên về nhất ở vòng chung kết 1 nội dung 800m tự do. Vòng chung kết 2 nội dung này sẽ diễn ra tối nay và Ánh Viên sẽ phải chờ 3 vận động viên còn lại bơi nốt để xác định huy chương. Kỷ lục 800m tự do SEA Games là 8 phút 34 giây 85 do chính Ánh Viên nắm giữ.