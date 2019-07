Big C công bố: Việc tạm dừng các đơn hàng chỉ là tạm thời, tìm kiếm các nguồn cung ứng Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu

Big C Việt Nam cho biết đang phát triển các thương hiệu mới. Big C Việt Nam đã và đang thực hiện quá trình này trong chuỗi bán lẻ của mình. Với các mặt hàng may mặc cũng có cách tiếp cận tương tự.

Hiện doanh nghiệp đang xây dựng lộ trình cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch này. Tìm kiếm các nguồn cung ứng là nhà cung cấp Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển đó.

Theo đó, Big C Việt Nam đang xem xét lại danh mục hàng hóa và tính khả thi từ nhà cung cấp nhằm đem đến các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao nhất để phục vụ khách hàng.

Số lượng nhà cung ứng của Big C Việt Nam đang là hơn 4.000. Doanh nghiệp đang trong quá trình xem xét cùng với hơn 200 nhà cung cấp hàng may mặc để phát triển các sản phẩm với chất lượng tốt nhất nhằm thỏa điều kiện không chỉ cho thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng.

Đơn vị này nhấn mạnh: việc tạm dừng các đơn đặt hàng chỉ là tạm thời và Big C Việt Nam khẳng định không dừng hoạt động kinh doanh của ngành hàng may mặc tại Việt Nam.