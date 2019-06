Biên phòng phối hợp với Lào bắt kẻ mang ma túy vào Việt Nam

Sáng 11-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công chuyên án 026AV, vây bắt thành công nghi phạm mang 30 bánh heroin.

Đối tượng Xêng Vàng. Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp.

Chiều tối 9-6, khi Xêng Vàng (21 tuổi, trú ở bản Bắc, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) mang ma túy đi bản Bắc (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) thì bị lực lượng bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp cùng Công an tỉnh Hủa Phăn vây bắt. Tang vật thu giữ là 30 bánh ma túy.

Bước đầu, Xênh Vàng khai nhận đang trên đường ma ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ thì bị phát hiện và bị bắt giữ.

Chuyên án 026AV do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bội đội Biên phòng Nghệ An , và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào).



Hiện Xênh Vàng cùng 30 bánh heroin đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra xử lý.