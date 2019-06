Bị truy sát ngay tại nhà, cha tử vong, 2 con trai nguy kịch

Ngày 15/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra vụ việc 1 người đàn ông tử vong, 2 con trai nguy kịch do bị một nhóm người truy sát ngay tại nhà xảy ra ở xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ).



Ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, xác nhận vụ việc và cho biết người tử vong là ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, trú thôn Xuân Quý). Hai nạn nhân bị thương nặng là Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) và Phạm Ngọc Phát (26 tuổi), con trai ông Văn.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 14/6, một nhóm thanh niên đến nhà ông Văn nhưng bị đuổi đánh nên bỏ đi. Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, nhóm này quay lại cùng hàng chục thanh niên khác, tay cầm dao, kiếm Nhật rồi xông vào nhà truy sát cha con ông Văn.

Ông Văn và các con bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh niên rượt theo đâm chém liên tục. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến thì phát hiện ông Văn nằm gục trên vũng máu ngay trước cổng nhà, 2 người con tiếp tục bị chém trước khi nhóm người lạ bỏ đi.

Các nạn nhân đươc đưa đi cấp cứu nhưng ông Văn đã tử vong. Hai con trai ông Văn hiện đang cấp cứu với nhiều vết thương trong tình trạng nguy kịch.