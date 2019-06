Bị tóm khi đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá

Ngày 15/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan vừa phát hiện bắt quả tang 1 đối tượng, thu giữ 10.000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.





Theo đó, vào khoảng 13h ngày 14/6, tại khu vực Cầu Rào Mắc Quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hà Tĩnh gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Tuấn (SN , trú tại xóm Yên Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm: 1 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên hồng phiến và 1 xe mô tô mang BKS: 37B1 – 878.07.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.