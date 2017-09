Bí thư Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra hiện trường vụ 43,7 ha rừng tự nhiên bị 'xóa sổ'

Báo cáo nhanh tại hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết, khu vực rừng bị phá trắng rộng 43,7 ha, rừng tự nhiên loại 2A, tại các khoảnh 7 và 8, tiểu khu 1, thuộc sự quản lý của UBND xã An Hưng.

Tại khu vực này, hàng loạt cây gỗ có đường kính mặt cắt từ 20 - 50cm, chiều cao gốc còn trơ lại cao từ 0,5 - 1m, thân gỗ có chiều dài hàng chục mét bị đốn hạ nằm ngổn ngang, một số cây gỗ có giá trị đã bị đưa ra khỏi hiện trường.

Sau khi đi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đánh giá đây là một vụ phá rừng rất nghiêm trọng, yêu cầu Công an tỉnh Bình Định phải nhanh chóng tìm ra đối tượng chủ mưu, đối tượng trực tiếp chặt phá.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đặt câu hỏi: Các đối tượng phá rừng, trồng cây cả mấy tháng trời mà lực lượng kiểm lâm, chính quyền xã, huyện không ai phát hiện được là tại sao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu tất cả các cơ quan tố tụng của tỉnh, bao gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án vào cuộc.

Công an tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, điều tra làm rõ các đối tượng vi phạm, những đối tượng trực tiếp hủy hoại, chặt phá rừng và những kẻ chủ mưu thuê mướn chặt phá rừng để đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Huyện ủy An Lão xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân từ cấp huyện đến cấp xã có liên quan để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng này; đồng thời làm rõ trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm.

Theo Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, vụ việc thuộc thẩm quyền thuộc Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng và phức tạp, Công an tỉnh Bình Định đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định trực tiếp thụ lý, khởi tố vụ án, sau đó chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Hơn 43ha rừng tự nhiên ở huyện An Lão đã bị lâm tặc xóa sổ.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết ngày 12/9, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại rừng, dự kiến công tác giám định mất khoảng 2 đến 3 ngày.

Sau khi có kết quả giám định thiệt hại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định sẽ khởi tố vụ án hình sự về hành vi hủy hoại rừng.

Theo ông Phan Trọng Hổ, lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện hơn 40m3 gỗ và nhiều cành cây bị đốt tại một xưởng sản xuất ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn có những dấu hiệu giống với loại gỗ bị chặt phá ở khu rừng xã An Hưng.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ, điều tra nguồn gốc và truy tìm chủ nhân của số gỗ này.