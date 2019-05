Bí quyết đơn giản để nuôi dạy những đứa con thành công của bà mẹ nổi tiếng ở Mỹ: Đừng chỉ dạy con sống để làm giàu, điều quan trọng này mới quyết định trẻ có thể đi được bao xa trong cuộc đời

Esther Wojcicki là một nhà giáo dục, một nhà báo và một bà mẹ nổi tiếng ở Mỹ. Bà là người đi đầu trong việc học tập và ứng dụng công nghệ vào giáo dục và sáng lập ra các chương trình Nghệ thuật truyền thông tại trường trung học Palo Alto. Bà cũng là phó chủ tịch của Cộng đồng Sáng tạo và góp phần ra mắt Học viện giáo viên Google.

Esther Wojcicki là mẹ của 3 cô con gái cực kỳ thành đạt. Trong đó Susan là CEO của YouTube, Janet là giáo sư nhi khoa và Anne là người đồng sáng lập và cũng là CEO của 23andMe. Nhờ sự nuôi dạy của bà và sự nỗ lực, họ vươn lên dẫn đầu trong các ngành nghề cực kỳ cạnh tranh, trong những lĩnh vực do nam giới thống trị.

Esther Wojcicki đã tổng kết những kinh nghiệm dạy con của bản thân thành cuốn sách: How to Raise Successful People: Simple Lessons for Radical Results (Cách nuôi dạy những người thành công: Bài học đơn giản cho kết quả bất ngờ). Dưới đây là một phần chia sẻ về phương pháp dạy con của bà:

Thật kỳ lạ khi bạn trở thành một bậc phụ huynh “nổi tiếng”, còn gia đình bạn được giới thiệu trên trang bìa của các tạp chí. Tôi chắc chắn không phải là người tạo ra tất cả thành công cho các con của mình. Cả ba đứa trẻ đều trở thành những người biết quan tâm, có tài và có giáo dục.

Các bậc cha mẹ liên tục nhờ tôi tư vấn. Qua nhiều năm kinh nghiệm làm mẹ, làm bà và đồng thời là một nhà giáo dục, tôi đã vạch ra được một số giá trị cơ bản giúp con cái chúng ta đạt được thành công.

Một trong những giá trị này là sự tử tế. Và đó cũng là một trong những điều mà cha mẹ thường thất bại trong khi nuôi dạy con cái.

Dạy trẻ biết quan tâm

Tôi lớn lên với niềm tin rằng nhiệm vụ của tôi chính là góp sức làm cho cộng đồng của chúng ta tốt đẹp hơn. Hiện tại, tôi vẫn còn cảm thấy như vậy. Nếu mọi người chỉ ngồi xung quanh và nói chuyện thì sẽ điều gì được hoàn thành cả. Tôi luôn luôn là một người hành động.

Tất cả những điều này ảnh hưởng đến các con gái của tôi, không phải vì tôi giảng cho chúng về tầm quan trọng của việc phục vụ cộng đồng - mà vì tôi thực sự quan tâm về điều đó.

Tôi đã cố gắng dùng hành động của mình để nói cho con biết những gì chúng có thể đạt được. Vào thời điểm đó, tôi đã không nhận ra được tác động sâu sắc của nó đối với sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, sau này nó đã được xác nhận bởi một số nghiên cứu thú vị.

Tầm quan trọng của cộng đồng

Theo một nghiên cứu năm 2013, làm tình nguyện sẽ giúp các thanh thiếu niên ít đi những tâm trạng tiêu cực và giảm nguy cơ về bệnh tim mạch. Một nghiên cứu khác năm 2016 cũng cho thấy thanh thiếu niên chăm chỉ làm tình nguyện có ít khả năng gây ra những hành vi bất hợp pháp hay bị kết án hoặc bắt giữ trong độ tuổi từ 24 đến 34.

Nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta nghĩ về điều này khi nuôi dạy con cái? Bao nhiêu người nhìn ra nguyên nhân và trở thành tấm gương cho con cái thông qua hành động của mình, làm thế nào để đấu tranh cho cộng đồng? Bao nhiêu trẻ em được trao sức mạnh để có thể đón lấy những thách thức lớn nhất của thời đại và tìm cách để xây dựng cộng đồng?

Thật buồn khi nói ra, nhưng tôi nhận thấy ngày càng nhiều trẻ em chỉ hoàn toàn tập trung vào bản thân, ngôi trường họ muốn theo học, kỳ nghỉ họ muốn tận hưởng hay những thứ họ muốn mua. Đôi khi có cảm giác như chúng ta đang đào tạo một quốc gia và một thế giới của những người tự yêu bản thân. Tôi nghĩ rằng thật không sai khi nói việc kiểm soát và bảo bọc con cái quá mức đã gây ra điều này.

Ý tưởng "sống là làm giàu" sai lầm hoàn toàn

Những đứa trẻ đang lớn lên và cảm thấy chúng là trung tâm của vũ trụ. Khi còn trẻ, chúng không chỉ thiếu sự nghiêm túc và độc lập mà còn hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào để tạo ra những điều có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Họ có xu hướng tập trung vào tiền, bởi vì họ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến họ hạnh phúc và mãn nguyện. Đó là ý tưởng của người Mỹ: Làm giàu, sau đó không làm gì cả. Ngồi trên một bãi biển. Đi ra ngoài thưởng thức một bữa ăn tối đắt tiền. Tới Las Vegas để giải trí. Nhưng những kiểu theo đuổi này biến con người thành những kẻ tự yêu bản thân và nghiện ngập.

Dường như rất nhiều người trong số họ ở tại Thung lũng Silicon để lập nghiệp, họ lo lắng cho bản thân họ trước bất kỳ ai khác. Họ không ưu tiên cho những lợi ích của cộng đồng, họ không đấu tranh cho các mục tiêu xã hội và họ không theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích. Kết quả là, họ thường bị cô lập và chán nản.

Tôi đã gặp rất nhiều triệu phú không hạnh phúc và thậm chí một số tỷ phú không hạnh phúc. Rất nhiều người trong số họ có lẽ đã bắt đầu cuộc sống từ những đứa trẻ vô định hướng.

Ưu tiên lợi ích và mục đích

Tại sao ở Mỹ, chúng ta có những căn bệnh như nghiện các loại thuốc giảm đau, trầm cảm và tự tử? Chúng ta dường như không có nhiều kiến thức đúng về cách sống tốt, cách chăm sóc bản thân và người khác.

Chúng ta đang sống để theo đuổi tiền bạc và của cải. Không lợi ích, không mục đích. Nếu chúng ta có một mục đích nào đó, thì đó chính là để làm cho chính mình hạnh phúc. Nhưng tôi biết rằng bạn hạnh phúc nhất khi bạn làm việc để giúp đỡ người khác. Điều đó cũng có lợi nhất cho xã hội.

Gia đình bạn có thể có những câu chuyện tương tự. Bạn có thể biết được chính xác cảm giác của tôi khi còn là một sinh viên đại học, thuyết phục với mọi người rằng tôi có thể thay đổi thế giới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn được yêu cầu tập trung vào thành công cá nhân nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Thật sự thì điều đó không khó lắm đâu. Điều bạn cần là một thái độ đúng đắn - đối với bản thân và con cái của bạn. Bạn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Làm tình nguyện khoảng một giờ đồng hồ mỗi tuần. Tham dự một cuộc họp cộng đồng trong thành phố. Nghiên cứu một vấn đề ảnh hưởng đến khu phố của bạn. Ít nhất, bạn có thể hiểu được những gì thực sự đang diễn ra và ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Mọi nơi đều có những vấn đề cần giải quyết, cần ai đó hoặc nhóm người nào đó hỗ trợ và bảo vệ. Thế giới này thực sự đang vận hành theo cách đó. Và khi nói đến những đứa trẻ, định hình được quan điểm này càng sớm càng tốt là điều thực sự đáng giá.