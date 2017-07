Bị hất văng ra đường trong sự cố va chạm khủng khiếp vì nguyên nhân đáng trách

Sự việc xảy ra trên một tuyến đường ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào hôm 25/6 vừa qua.



Từ đoạn clip được báo chí đăng tải lại, có thể thấy chiếc ô tô gặp sự cố đang chạy trên đường thì bất ngờ đâm mạnh vào rào chắn bên đường.

Cú va chạm đã khiến một người đàn ông không cài dây an toàn, ngồi ở ghế sau bị hất văng sang bên kia đường.

May mắn là dù bị thương khá nghiêm trọng song người đàn ông này đã không bị nguy hiểm đến tính mạng. Được biết người này vẫn đủ tỉnh táo để giao tiếp khi cảnh sát và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường.

Sự cố cũng đã khiến một phụ nữ khác cũng ngồi ở ghế sau sốc nặng. Tuy nhiên do đã cài dây an toàn nên người này không bị hất văng ra khỏi ghế ngồi như trường hợp của người đàn ông.

Cả 3 người có mặt trên xe vào thời điểm tai nạn xảy ra đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó song tình trạng của người đàn ông bị hất văng ra ngoài nặng hơn cả, với nhiều chấn thương ở xương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Xin đừng chủ quan

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc phản ánh hậu quả nặng nề của việc người ngồi ô tô quên hoặc chủ quan không cài dây an toàn. Không ít ngườ thậm chí đã phải trả giá bằng mạng sống.

Các chuyên gia về ô tô đã chỉ ra rằng, chỉ khi đi với tốc độ "rùa bò", dưới 15km/h, chúng ta mới không gặp nguy hiểm khi xảy ra va chạm mà không cài dây an toàn.

Một khi bạn chạy nhanh hơn tốc độ nói trên, vận tốc xe chạy bao nhiêu thì khi xảy ra sự cố, bạn sẽ bị văng ra ngoài với tốc độ bấy nhiêu nếu không được dây an toàn giữ lại.

Không chỉ vậy, khi bị đâm chính diện, người lái xe nếu không sử dụng dây an toàn sẽ phải chịu một tác động mạnh gấp hơn 4 lần trọng lượng cơ thể nếu vận tốc điều khiển xe ở mức 70km/h. Tốc độ càng cao, lực tác động lên cơ thể người khi xảy ra va chạm càng lớn.

Một trong những sự cố người bị hất văng ra ngoài ô tô do không cài dây an toàn.

Thống kê tại Nhật Bản cho thấy, 75 trong 100 trường hợp tai nạn ô tô, dây an toàn góp phần cứu lái xe khỏi tử thần khi bị đâm va mạnh. Trong khi đó, tỉ lệ trên với các vụ lật xe là 91 trên 100.

Việc thắt dây an toàn ở một góc độ nhỏ nào đó cũng tạo ra sự bất tiện cho lái xe hoặc người ngồi trên xe, nhất là khi người đó phải với lấy những đồ vật ở xa. Tuy nhiên, lý do này không đủ thuyết phục cho việc không thắt dây an toàn khi lái xe.

Dù đi đường đô thị hay cao tốc, hãy luôn giữ cho mình thói quen cài dây an toàn khi vừa ngồi lên xe, ở bất cứ hàng ghế nào. Đó là việc làm cần thiết để bảo vệ chính bản thân mình, là một hành vi văn minh, một nét văn hóa khi tham gia giao thông.