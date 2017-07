Bị gãy 1 răng, được bồi thường 56 triệu đồng

Ngày 28-7, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xử sơ thẩm vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn An và bị đơn ông Bùi Văn Dũng.

Theo đơn khởi kiện của ông An, tháng 9-2015, An đang ngủ thì nghe tiếng ồn trước cửa nhà, nhìn camera trong nhà thì An phát hiện con của Dũng chạy xe đạp chơi cùng đám trẻ con

. Ông An ra sân lấy chiếc xe đạp con ông Dũng đang chơi và nói “Con kêu ba Dũng qua nhà nói chuyện với chú”.

Sau đó ông Dũng cùng gia đình gần 10 người qua nhà, ông An nói đừng để con nhỏ quậy phá đêm khuya. Dũng bực tức xông tới dùng tay đánh An.

Công an phường đã mời hai bên lên làm việc. Hai ngày sau, An đến BV khám thì bị chấn thương đầu mặt, gãy răng số 3 hàm trên, u màng não trán.

Sau khi giám định, tỷ lệ thương tật của An là 3%. Ông An yêu cầu công an khởi tố vụ án đối với Dũng.

Tuy nhiên, Dũng chỉ dùng tay đánh An gây thương tích 3% nên công an quận Bình Thạnh đã có văn bản trả lời hành vi không cấu thành tội phạm.

Tháng 8-2016, ông An khởi kiện ông Dũng yêu cầu bồi thường hơn 56 triệu đồng gồm chi phí chữa bệnh, thuốc men, trồng răng, thay kính (do Dũng đánh làm vỡ kính) và tổn thất về tinh thần.

Tại tòa, ông Dũng vẫn vắng mặt nhưng đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nên HĐXX vẫn xử. Ông An giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Theo lời khai tòa công bố thì ông Dũng không đồng ý bồi thường và cho rằng, ngay khi xảy ra xô xát, công an phường mời hai bên lên làm việc thì ông An không bị gãy răng.

Số tiền thay kính hơn 900.000 đồng là quá cao, riêng tiền bồi thường tổn thất tinh thần ông Dũng cho rằng ông An vẫn bình thường nên không chấp nhận.

HĐXX nhận thấy, căn cứ vào các hóa đơn, biên lai thu tiền, bảng kê chi phí khám chữa bệnh,… đều cùng ngày nhập viện là ngày 20-9-2015 và xuất viện ngày 22-9-2015, các hóa đơn trên đều có nội dung điều trị chấn thương động mạch, gãy răng số 3 hàm trên đủ cơ sở thương tích của ông An là do ông Dũng gây ra, phù hợp với thời gia xảy ra sự việc.

Cạnh đó, ông Dũng cũng thừa nhận dùng tay đánh ông An. Việc ông Dũng gây ra thương tích cho ông An là trái pháp luật nên ông An yêu cầu bồi thường là đúng.

Đối với yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần, tòa cũng chấp nhận. Từ đó HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Dũng phải bồi thường hơn 56 triệu đồng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.