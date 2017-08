Bị điều chuyển, bí thư xã vu khống lãnh đạo huyện vào khách sạn với nữ cán bộ

Hôm nay, ngày 25/8, TAND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) mở phiên xử sơ thẩm đối với Đinh Trọng Tấn (37 tuổi) về tội Vu khống và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, Tấn là cán bộ huyện Quảng Xương thì được điều chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh. Từ năm 2016, Tấn nhiều lần gặp ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Xương, xin được giữ chức Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.

Tuy nhiên, nguyện vọng không được đáp ứng lại nghe đồn vị trí đó đã có người khác nên Tấn thù tức và nảy sinh ý định bôi nhọ danh dự của bí thư huyện ủy.

Nội dung tin nhắn được một lãnh đạo huyện Quảng Xương cung cấp cho báo chí của ông Đinh Trọng Tấn nhắn đến số máy có nội dung "tố" ông Nguyễn Văn Chính "tham nhũng nhiều đất đai" (Ảnh: Người lao động)

Trang Zing đăng tải cáo trạng của vụ án như sau: Ngày 5/11/2016, Tấn mua một sim rác điện thoại và soạn các nội dung: Bí thư Huyện ủy làm rối loạn tình hình, thâu tóm quyền lực, nhận hối lộ tình dục… rồi gửi đến 20 số thuê bao trong danh bạ.

Ngày 8/11/2016, Tấn tiếp tục soạn tin nhắn với nội dung: Chuyện động trời tại khách sạn Mường Thanh, T.T.H., Chủ tịch Hội phụ nữ huyện bị chồng bắt quả tang quan hệ bất chính với Bí thư huyện ủy vào 20 giờ tối qua. Rất may bảo vệ khách sạn kịp thời can thiệp đưa Bí thư ra xe an toàn. Một số khách quay được đã tung lên facebook. Sau đó, Tấn gửi đến 11 số thuê bao là các cán bộ lãnh đạo trong huyện.

Bức xúc vì bị bôi nhọ, ngày 9/11/2016, ông Chính gửi đơn đến công an đề nghị điều tra. Ngày 28/2/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Trọng Tấn tội Vu khống.

Về vụ việc này, khi mới xảy ra, ông Trịnh Thăng Sự - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Quảng Xương nói trên báo Giao thông hồi tháng 3/2017 rằng: "Nội dung tin nhắn nói là lãnh đạo huyện ngủ với một nữ cán bộ mới được bổ nhiệm làm việc tại UBND huyện và nhiều thông tin khác liên quan đến đất đai. Nội dung tin nhắn là bịa đặt, không có cơ sở.

Nếu có chuyện đó thì chúng tôi phải biết và nếu có cơ sở thì chúng tôi phải vào cuộc điều tra nhưng sau khi tường trình sự việc thì anh Tấn nói tất cả việc bịa chuyện trên là do anh ấy tự nghĩ ra".

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lễnh bắt tạm giam ông Đinh Trọng Tấn (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

"Nói lãnh đạo huyện tham nhũng vật chất, tham nhũng tình dục (hối lộ tình dục). Nói người ta tham nhũng phải có bằng chứng chứ, nói bừa sao được. Ông ấy nói thế thôi chứ không có chứng cứ gì"-ông Sự cho biết trong lúc trao đổi với phóng viên báo Người lao động.

Bên cạnh đó, Tấn còn bị xét xử với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, năm 2013, Tấn quen biết với cô gái SN 1992 tên T. Năm 2015, chị T. mới ra trường và đang tìm việc làm. Tấn lợi dụng hứa lo cho chị vào làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu và lấy 50 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

Tại phiên xét xử, Tấn thừa nhận 2 tội danh trên, HĐXX tuyên phạt Đinh Trọng Tấn 9 tháng tù giam tội Vu khống và 18 tháng tù giam tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.