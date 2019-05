Bị chụp lén trên tàu điện ngầm vẫn thần thái hơn người nhưng danh tính cô nàng mới thực sự gây choáng

Chuyện nổi tiếng chỉ nhờ một bức ảnh chụp lén đã chẳng còn xa lạ nữa trong cái thời mà MXH phát triển ầm ầm thế này.

Có đôi khi chỉ bằng một tấm hình đầy xuất thần (có đôi khi khá sắc nét, có đôi khi lại mờ tịt) do ai đó chụp lại mà một người có thể trở thành nhân vật được truy lùng, được xin info liên tiếp. Cô nàng có tên Sherena này là một trường hợp tương tự như thế!



Bức ảnh chụp lén trên tàu điện ngầm khiến cư dân mạng xuýt xoa vì quá thần thái

Sherena tình cờ xuất hiện trong một bức ảnh được chụp lén trên tàu điện ngầm. Và ngay lập tức, cô nàng đã gây chú ý bởi thần thái đỉnh cao cũng như góc nghiêng thần thánh.

Nhiều người còn tự hỏi vì sao mà giữa cái chốn phương tiện công cộng xô bồ thế này mà cô nàng vẫn có thể tạo được dáng pose xuất sắc như vậy. Tuy nhiên, câu hỏi này đã được giải đáp phần nào sau khi mọi người tìm được danh tính của cô.

Nhân vật được tìm kiếm chính là Sherena Ng - một người mẫu đình đám của Singapore

Gương mặt của Sherena được đánh giá là có nhiều nét khá giống với đại mỹ nhân TVB Lê Tư

Hóa ra, Sherena chẳng phải một cô gái bình thường mà là người mẫu trực thuộc một công ty đào tạo người mẫu đình đám nhất nhì Singapore.

Tên đầy đủ của cô nàng là Sherena Ng, sinh năm 1992. Không chỉ xinh đẹp, sắc sảo, Sherena còn sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần quyến rũ.



Bên cạnh đó, cô nàng cũng từng thắng giải Đôi mắt đẹp nhất trong cuộc thi The New Paper New Face. Ngoài việc xuất hiện trên rất nhiều sàn diễn danh tiếng ở Hongkong, Tokyo... cô nàng này còn tham gia đóng nhiều quảng cáo cho các thương hiệu siêu nổi như Paypal hay Prudential...

Sherena sở hữu chiều cao 1m73

Ảnh chụp bằng camera thường của cô nàng khiến mọi cô gái đều phải GATO

Không chỉ xinh đẹp, Sherena còn học rất giỏi

À quên, không chỉ có sự nghiệp thăng hoa, học vấn của Sherena cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, cô nàng tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Melbourne (Australia) - một trong những ngôi trường thuộc top đầu thế giới.

Cùng xem thêm một vài hình ảnh khác của Sherena nhé!