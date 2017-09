Bị chồng đuổi khỏi nhà vì một câu trên Facebook, vợ quyết tâm đi nhưng vẫn ngại... chưa đẹp ngày

Nói đến mâu thuẫn mẹ chồng con dâu, tính riêng thời nay thôi, tổng hợp lại mỗi ngày chắc phải xây thư viện mới chứa đủ.

Mẹ chồng xích mích con dâu giờ không thiếu, cốt yếu là mức độ bi hài trong mối quan hệ này ngày càng tăng lên, minh chứng là những lời than thở của hội nàng dâu cũng ngày càng éo le hơn với bao nỗi khổ: nào là mẹ chồng soi mói con dâu nấu nướng, thử lòng con dâu bằng bãi rác, ăn vụng đồ của cháu...

Tuy nhiên, trách xuôi thì cũng phải trách ngược, đầy bà mẹ chồng cũng gặp con dâu "đối thủ" không phải dạng vừa, giống như chủ nhân đoạn tâm sự dưới đây.

Chỉ vì 1 câu nói trên facebook, nàng dâu trẻ bị cả chồng lẫn mẹ chồng mắng chửi đuổi đi. Song, chưa thấy thương cảm ở đâu, cư dân mạng đã bò lăn ra cười vì cô ấy nhờ chị em tư vấn xem... ngày nào đẹp để dứt áo đi khỏi nhà chồng.

Quyết đi khỏi nhà chồng nhưng... vẫn phải chờ ngày đẹp cho phong thủy (!)

Nghía sơ sơ thì cũng chẳng có gì to tát, tất cả là do người trong cuộc đem bé xé ra to. Cô gái lấy chồng xa buồn tủi nên thường xuyên trút bầu tâm sự lên facebook.

Sáng ấy cô nàng giăng status: "Sáng dậy như cái gì đập vào tai, chán không chịu nổi", chẳng biết có ý tứ gì không, nhưng anh chồng biết được, quặp ngay cho tội "nói xấu mẹ chồng", về nhà nằng nặc đuổi vợ đi.

Tự ái nổi lên, người mẹ trẻ cũng ấm ức lôi đồ ra xếp, định bụng rời khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, giải thoát cho chính mình. Bấy lâu nay xa nhà xa người thân, đã cô đơn lại còn bị mẹ chồng o ép mỗi ngày, chồng cũng chẳng yêu thương như mong ước, có mỗi đứa con làm nguồn sống mà đến lúc bị đuổi đi cũng không được ôm theo, người phụ nữ nào mà chẳng phát điên.

Ngủ dậy, chồng đã chờ sẵn để mắng nhiếc, đuổi đi. (Ảnh minh họa)

Rất nhiều chị em đã lên tiếng can ngăn nàng dâu trẻ: "Bình tĩnh em ơi, đâu sẽ có đó, chuyện này do em sai trước, xóa status đi rồi xin lỗi nhà chồng là xong, căng thẳng vài hôm cũng hết"; "Đang bầu bí thì đừng bức xúc làm liều, rồi ảnh hưởng đến em bé, từ từ nói chuyện với chồng xem sao"; "Cứng quá thì gãy, cả nhà đều sĩ diện cao thì lấy đâu ra cơm lành canh ngọt"; "Bỏ đi là thiệt thòi, là dại đấy bạn ơi"...

Số khác thì tỏ ra đồng cảm, ủng hộ cô ấy xách vali rời khỏi nhà chồng, vì anh chồng đuổi vợ đi quá thô lỗ tệ bạc. "Bỏ đi, chẳng tiếc chị ạ"; "Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề, nhưng nếu là em thì em đi thẳng, ngột ngạt như thế có mà trầm cảm đến chết à"; "Con của mình mình có quyền nuôi, mẹ chồng làm khó thì cứ đi cho đỡ nhức óc rồi tính sau"...

"Em gói đồ xong xuôi rồi, các mẹ phán giùm em đi ngày nào thì đẹp?" (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, ngoài những ý kiến trên, phần hài hước nhất lại nằm ở chỗ khổ chủ nhờ tư vấn xem... ngày nào đẹp trời hợp phong thủy để bế con đi khỏi nhà chồng.

Các thành viên mạng đều cho rằng, bà mẹ trẻ này mê tín nặng, nên vừa thương vừa buồn cười: "Chị có muốn xem thầy không em cho số hỏi luôn này"; "Bị đuổi khỏi nhà còn xem ngày xấu đẹp, bá đạo"; "Mẹ này chắc đi chợ cũng phải bấm quẻ chọn giờ"...

Chỉ vì một câu hỏi không liên quan đến chủ đề mấy, mà câu chuyện bi kịch đã biến thành vở hài. Chẳng hiểu nàng dâu này tính hâm hâm hay là vui tính hỏi bừa? Đúng là muôn nẻo cuộc đời, đi phương nào cũng đầy những chuyện khó tin nhưng có thật.