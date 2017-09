Bị cánh săn ảnh bắt gặp hẹn hò, Taylor Swift và bạn trai cùng nhau chạy trốn

Vào dịp cuối tuần vừa qua, phóng viên bắt gặp Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn cùng nhau trở về căn hộ của Taylor sau khi đi dự tiệc một người bạn. Trước sự đeo bám của cánh săn ảnh, nữ ca sĩ xinh đẹp này cùng người tình trẻ đã rủ nhau chạy trốn.

Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn cùng nhau chạy trốn khi phát hiện có cánh săn ảnh đeo bám.

Theo quan sát, 2 người đều mặc áo chùm kín đầu để tránh lộ mặt. Taylor Swift diện váy ngắn, đi giày cao gót nhưng không ngại tăng tốc khi phát hiện có sự xuất hiện của paparazzi.

Sau gần nửa năm chia tay với Tom Hiddleston, Taylor Swift đã nhanh chóng phải lòng nam diễn viên trẻ tuổi người Anh – Joe Alwyn. Chuyện tình giữa cô và bạn trai mới bị tiết lộ trên truyền thông vào khoảng giữa tháng 5.

Rút kinh nghiệm từ những cuộc tình trước đó, lần này “công chúa nhạc đồng quê” kín đáo trong chuyện yêu đương. Kể từ lúc bị phát hiện quan hệ tình cảm tới nay, Taylor chưa bao giờ công khai xuất hiện với bạn trai.

Trước đó, "công chúa nhạc đồng quê" bị bắt gặp che kín mặt khi xuống phố.

Tái xuất cùng hình ảnh mạnh mẽ trong ca khúc “Look what you made me do”, mới đây Taylor Swift lại tiếp tục tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Ready for it”. Ca khúc này được nhiều người hâm mộ cho rằng cô đang ngầm kể về tình mới Joe Alwyn.

(Nguồn: Dailymail)