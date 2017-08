Bí ẩn "vòng tròn" kỳ quái dưới biển sâu cuối cùng đã được giải mã

Xuất hiện bí ẩn cách đây gần 10 năm tại các vùng biển Địa Trung Hải và biển Baltic, những vòng tròn hình oval mà giới khoa học gọi là "vòng tròn thần tiên" (fairy circles) cuối cùng đã được giải mã.

Không giống như "thủ phạm" gây nên những "vòng tròn thần tiên" tại sa mạc cát Namib ở Namibia (thuộc miền nam châu Phi, là do mối cát), "thủ phạm" gây nên các vòng tròn kỳ lạ dưới biển khiến giới khoa học lo lắng.

Theo đó, "vòng tròn thần tiên" này là chính là những "mảng trơ trụi" trên thảm cỏ biển ở đảo Balearic (thuộc Địa Trung Hải) và Baltic.

Những "vòng tròn thần tiên" xuất hiện đầu tiên năm 2008 tại biển Baltic. Ảnh: Đại học Nam Đan Mạch.

Nói một cách dễ hiểu thì, trên thảm cỏ biển xuất hiện những loại khuẩn ngoại lai, chúng ăn mòn và dần xâm chiếm cỏ biển nơi đây theo các hình tròn và oval.

Giới khoa học lo lắng cho biết, những vòng tròn này là "dấu hiệu bệnh" cho thấy, toàn bộ hệ sinh thái tại các vùng biển này đang có nguy cơ tuyệt chủng!

"Nguyên nhân gây xuất hiện các khuẩn ngoại lai tại các khu vực này là do nước biển bị ô nhiễm và biến đổi khí hậu.", các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Đảo Balearic (Majorca, Tây Ban Nha) cho biết.

Một công trình nghiên cứu khác cho biết, các "vòng tròn thần tiên" dưới biển không liên quan đến các hố bom hay dấu hiệu của người ngoài hành tinh đến Trái Đất.Chúng là sự "xâm lược" của các loại khuẩn ngoại lai.

Khi nghiên cứu bùn bao quanh các vòng tròn này, các nhà khoa học phát hiện thấy hàm lượng sulfur cao. Hàm lượng này gây độc cho cỏ và khiến chúng chết dần, chết mòn.



Đài NBC News cho biết, chất độc có thể bắt nguồn từ các chất gây ô nhiễm trong nông nghiệp, rò rỉ ra biển.



"Cảnh quan thực vật dưới biển là yếu tố để đo sức khỏe hệ sinh thái biển. Việc các vùng biển xuất hiện "các vết đốm" này cho thấy nước biển đang bị nhiễm khuẩn trầm trọng. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời, hệ sinh thái sẽ tuyệt chủng.", nhà nghiên cứu Daniel Ruiz-Reynés nhận định trong cuốn "Fairy Circle Landscapes Under The Sea" của ông.

Ngoài ra, các cấu trúc không gian dưới biển cũng đánh giá mức độ thay đổi của khí hậu cũng như những tác động từ hoạt động của con người.



Các nhà khoa học cho biết, việc mất dần đi quần thể cỏ biển có thể làm thay đổi hệ sinh thái biển của Trái Đất chúng ta.Vì, tốc độ tăng trưởng của cỏ biển rất chậm, ở mức vài cm mỗi năm. Do đó, việc chúng ta đang mất dần những thảm cỏ này là một tổn thất rất khó lấy lại.

Những "vòng tròn thần tiên" tại sa mạc Namib, Namibia. Nguồn ảnh: CNN.

Thuật ngữ "vòng tròn thần tiên" được sử dụng rộng rãi khi các nhà khoa học phát hiện nhiều đốm sáng tại vùng sa mạc cát Namib ở Namibia.

Bài viết sử dụng các nguồn: CNN, Dailymail