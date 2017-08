Bí ẩn chuyến bay không số hiệu từ Triều Tiên đến căn cứ Mỹ

Nhiều người có mặt tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng sáng 10/8 không khỏi tò mò về chuyến bay không số khởi hành từ đây tới căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở Nhật Bản.

Bảng thông báo tại sân bay ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)

Triều Tiên rất hiếm khi thiết lập các chặng bay trực tiếp tới Nhật Bản, đặc biệt là tới các căn cứ không quân của Mỹ.

Theo NK News, chuyến bay này dự kiến khởi hành vào lúc 9h25. Tuy nhiên, ngay cả NK Pro, tổ chức chuyên theo dõi và phân tích các tin tức từ bán đảo Triều Tiên cũng không cập nhật thông tin về hành trình bí ẩn này.

Theo người đăng tải bức ảnh này, đây có thể là chuyến bay chở theo Lim Hyeon-soo, công dân Canada được Triều Tiên thả tự do hôm 9/8. Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn Canada do cố vấn an ninh quốc gia dẫn đầu đến Triều Tiên để thương lượng.

Lim, 61 tuổi, sinh tại Hàn Quốc, bị bắt năm 2015 với cáo buộc can thiệp vào vấn đề nội bộ Triều Tiên và bị kết án chung thân thân sau đó.



Chủ nhân của bức ảnh cũng cho biết không hề thấy chiếc máy bay thực hiện chuyến bay tới Yokota cũng như thông báo cửa ra vào máy bay tại thời điểm đó./.