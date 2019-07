Bệnh viện 108 lên tiếng vụ bảo vệ xô xát với bệnh nhân khiến 1 người bị chảy máu

Trưa 8/7, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông trung tuổi bị chảy máu ở trán đứng nói chuyện với 1 bác sĩ và 2 người khác tại hành lang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo thông tin được đăng tải kèm theo đoạn clip, người đàn ông trán bị chảy máu trong vụ việc là do xô xát với bảo vệ của bệnh viện 108.

Sau khi đoạn video và thông tin về sự việc được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đó, mọi người đều tỏ vẻ thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Chiều 8/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có thông tin chính thức về việc này.

Theo thông tin từ bệnh viện cung cấp, khoảng 9h30 phút ngày 8/7, tại cổng số 1A, đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội ông Đ.V.C. và một bệnh nhân (vẫn mặc quần áo bệnh nhân) đi ra khỏi cổng với lý do mua mũ bảo hiểm cho bệnh nhân bị băng đầu.

Khi đó, 2 chiến sĩ X.V.C và Đ.T.H đang làm nhiệm vụ đã ra ngăn lại vì theo quy định của bệnh viện, người bệnh không được mặc quần áo bệnh nhân ra khỏi đơn vị.

Sau khi được linh động giải quyết ra khỏi cổng mua mũ, khoảng 10 phút sau, ông C. và bệnh nhân mua mũ về.

Lúc này, ông L.V.N (bạn của ông C. - PV) đi cùng vào bệnh viện. Do 2 ông vẫn còn bức xúc về việc chiến sĩ C và H không cho bệnh nhân mặc quần áo bệnh viện ra khỏi đơn vị nên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Ông L.V.N đã hành động trước, dùng giày và biển chỉ dẫn đập vào người chiến sỹ C.

Sau đó, chiến sỹ C. đã đỡ lại nên chiếc biển vô tình va vào trán làm rách da trên cung mày trái của ông N.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã tổ chức lập biên bản sự việc, kiểm điểm 2 chiến sĩ C và H theo đúng trình tự, thủ tục điều lệnh quân đội.

Đồng thời, bệnh viện đã xử lý vết thương rách da cho ông N.

Ông N và ông C. có mặt tại cuộc họp ngày 8/7, đã nhận lời xin lỗi từ 2 chiến sỹ trên và xin bệnh viện tạo điều kiện cho họ có cơ hội được tiếp tục rèn luyện thêm.

Đồng thời 2 ông cũng hoàn toàn đồng tình với cách xử lý của Bệnh viện.