Bé trai 1 tuổi nhập viện trong tình trạng thâm tím cơ thể đã được xuất viện

Liên quan đến việc cháu T.A. nhập viện trong tình trạng bầm tím khắp cơ thể, chiều 10/8, trao đổi với PV, PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định và được xuất viện vào chiều nay (10/8).

PGS. TS Trần Minh Điền cũng cho biết, cháu T.A. sau khi xuất viện sẽ được ông bà ngoại chăm sóc.

"Hiện tại, sức khỏe của cháu Tiến Anh đã ổn định, tỉnh táo, ăn được, nô đùa, chơi với mọi người. Gia đình sẽ đưa cháu tái khám định kỳ để theo dõi về tình trạng chấn thương sọ não", ông Điển nói.

Trước đó, vào ngày 3/8, một bé trai khoảng 1 tuổi được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Cuba trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ.

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba đã thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức cho bé trai rồi tiếp tục chuyển bệnh nhi tới Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau đó, bé trai được Bệnh viện Xanh Pôn chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra, xác định não của bệnh nhi cũng bị tổn thương.

Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc thì đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Chiều 5/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP.Hà Nội) xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, trú tại 58 phố Yên Phụ, quận Ba Đình) chính là người đưa bé trai bị thâm tím khắp cơ thể vào vào Bệnh viện Xanh - Pôn ngày 3/8.

Bước đầu, Hằng khai tên thật cháu bé là T.T.A (SN 23/8/2016) và mẹ cháu bé tên là H. (SN 1983) trú tại phố Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Do mẹ cháu bé mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy, nên đã gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ.

Đầu tháng 8 vừa qua, người bạn này bận công việc nên đã nhờ Hằng nuôi bé giúp một thời gian. Ngày 3/8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên Hằng đã đưa vào bệnh viện rồi bỏ rơi tại đó.

Tại cơ quan công an, Hằng cũng lý giải việc mình không khai đúng tên, địa chỉ thật của cháu bé là vì muốn che giấu lai lịch để cơ quan công an không xác minh được. Về những vết thương trên người cháu bé, Hằng phủ nhận do mình gây ra.