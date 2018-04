Bảy năm ròng rã đi đánh ghen và cái tát của chồng đã khiến người vợ tỉnh ngộ, dứt áo ra đi

Mai quen Tuấn bảy năm về trước, khi vừa rời giảng đường đại học và đang loay hoay tìm bước đi của cuộc đời. Vẻ ngoài phong trần cùng sự chín chắn trong cách ứng xử giao tiếp của Tuấn khiến Mai ngây người, si mê, tin yêu.

Nhưng nào ngờ, đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng mà Tuấn khoác lên mình ấy là một gã đàn ông ham chơi, không biết điểm dừng, coi chuyện tay trong tay ngoài, vừa có vợ vừa có người tình là đương nhiên phải thế.

Yêu vội vàng rồi cưới, Mai không bao giờ có thể ngờ được những chông gai đang đón đợi mình phía trước. Nhớ năm đầu tiên sau khi kết hôn, Mai bụng bầu vượt mặt vẫn phải đến một nhà nghỉ gần cơ quan Tuấn để… tìm chồng.

Thông tin gửi đến từ số điện thoại nặc danh rõ mồn một, có cả số phòng nữa. Nhưng Mai bị lễ tân nhà nghỉ ngăn lại, không được lên phòng. Cô ngồi ở quán nước đối diện để đợi, khi thấy Tuấn bước ra cùng một cô gái ăn mặc hở hang khác, tay trong tay là Mai đã hiểu.

Đêm ấy, trong căn phòng ngủ, Mai gào lên như một con thú hoang, tra tấn Tuấn bằng ngàn câu hỏi tại sao. Cô không hiểu được tình cảm mà Tuấn dành cho cô là gì. Nếu là tình yêu, sao lại có thể ngang nhiên phản bội cô như thế?

Và bao nhiêu công sức vun vén cho gia đình của Mai, sao Tuấn có thể không nhìn ngó, ghi nhận gì một chút được? Mai đau lắm, đau đến ngất, phải nhập viện sau trận giằng co với Tuấn. Đứa bé đẻ non mất gần 2 tuần, may sao mọi sự vẫn ổn.

Nhưng người không ổn nhất lại là Mai, khi những câu hỏi đầy ai oán ấy, mãi mãi cô vẫn không thể tìm được lời giải đáp. Cũng kể từ ngày hôm đấy, những chuỗi ngày bi kịch bắt đầu nối tiếp, nối tiếp kéo đến.

Tuấn khi ở trong nhà vẫn là một người chồng, người cha rất tốt. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa là những lời hứa hẹn với vợ tan biến hết. Anh buông lời ong bướm, tán tỉnh bất cứ cô gái nào xinh xắn hay thú vị mà mình gặp.

Với vẻ ngoài rất ổn cùng miệng lưỡi ngọt lịm của Tuấn, không ít con cá đã cắn câu. Tuấn mặc sức được chơi bời trong khu vườn tình yêu của mình.

Ảnh minh họa

Khi phát hiện ra hàng loạt tin nhắn tán tỉnh yêu đương mà Tuấn gửi cho những cô gái khác trong một ứng dụng điện thoại, Mai lại như muốn ngã quỵ, cảm giác có thể chết ngay được.

Thế nhưng vì con, cô lại nghĩ cố gắng níu kéo, cố gắng thay đổi sự thực, những mong Tuấn nhận ra giá trị của gia đình. Để rồi không biết đã bao nhiêu lần sau đó, Mai phải gửi con cho bà ngoại, nói khéo đi có việc, mà thật ra là lao đi tìm Tuấn trong những cuộc hẹn ban trưa của anh.



Tuấn trở về, lại thề thốt, hứa hẹn. Mai lại tin, lại hi vọng.

Nhưng cách đây 1 tuần, khi Mai phát hiện những tin nhắn chồng nhắn tin à ơi với một cô đồng nghiệp trẻ trung mới chuyển về cơ quan thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Mai lại lộn nhào tìm lên tận cơ quan của Tuấn để đánh ghen, để dằn mặt cô gái ấy. Thế nhưng, đứng giữa đồng nghiệp của mình, nhẽ Tuấn phải khuyên nhủ và dắt vợ về, thì anh lại giơ tay tát Mai và quát vào mặt cô.

Cái tát cùng lời nói phũ phàng của Tuấn như khiến Mai tỉnh ngộ. Trước nay, dù Mai đi đánh ghen nhưng Tuấn vẫn luôn là người lép vế, xin xỏ cô tha thứ. Nay thì Tuấn ngang nhiên bênh vực người tình trong mộng, hạ nhục cô trước đám đông, trước bao nhiêu người như thế.

Cuối cùng rồi như thể Mai cũng đủ đau để quyết định buông tay cuộc hôn nhân sai trái của mình. Cô không thể chịu đựng được nữa, quay trở về nhà, công khai hết tất cả những chuyện trăng hoa trước nay của Tuấn với cả hai bên gia đình và xin được ly hôn, dứt áo ra đi.

Nghe chuyện xong, ai nấy đều bàng hoàng, nhưng đều vỗ về an ủi Mai bằng sự đồng tình. Tuấn khi này có muốn nói gì cũng không thể được nữa, miệng lưỡi lắt léo của anh cũng không khiến ai có thể tin được lời nào.

Yêu thì vẫn còn yêu đấy, muốn cho con một gia đình trọn vẹn thì vẫn còn muốn đấy, nhưng Mai biết chắc một điều, đó đều là những điều không thể. Bảy năm chung sống, ròng rã với những cuộc đánh ghen lên bờ xuống ruộng đã khiến cô phải chấp nhận một sự thật rằng tâm tính của người đàn ông là điều không bao giờ có thể thay đổi được.

Phía trước có giông bão với mẹ con cô đến thế nào đi nữa, thì cô tin, vẫn còn nhẹ nhàng hơn cả những tháng ngày như địa ngục vừa qua!