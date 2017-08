Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm bé 9 tuổi, cướp 20.000 đồng

Ngày 30/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Hoàn Viên (22 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là cháu N.N.D (9 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).



Trước đó, trưa 25/8, Viên cùng nhóm bạn (khoảng 5 người) đi săn bắt chuột, ếch tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, Viên cùng nhóm bạn kéo về nhậu tại 1 chồi canh lúa ở cánh đồng vắng gần đó.

Đến 15h cùng ngày, Viên cầm cây chỉa đâm chuột tiếp tục đi quanh bờ kênh để kiếm chuột, ếch bắt. Lúc này, Viên phát hiện cháu D đi xe đạp đi trên đường thì chặn lại. Do đường vắng nên Viên khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu D. Cháu D hoảng sợ cầu xin nhưng "yêu râu xanh" vẫn không buông tha.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Viên đe dọa cháu D không được kể với ai. Sau đó, "yêu râu xanh" còn trấn lột của cháu D 20 ngàn đồng rồi bỏ trốn.

Khi cháu D về tới nhà, gia đình phát hiện bé có biểu hiện lạ nên gặng hỏi nên bé đã kể lại. Gia đình đã dắt bé D tới công an địa phương trình báo.

Nhận trình báo, Công an huyện huyện An Phú đã tiến hành lấy lời khai, truy xét bắt giữ đối tượng Viên. Bước đầu, tại cơ quan Công an, Viên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.