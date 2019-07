Bắt tạm giam người chồng đe dọa giết vợ vì cuồng ghen

Mới đây, VKSND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1976, trú tại bon Bu Boong, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) về tội "Đe dọa giết người".

Theo thông tin ban đầu, Tùng và chị Nguyễn Thị O. (SN 1985) là vợ chồng. Khoảng tháng 3/2019, Tùng nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông tên T. (chưa xác định được thân nhân lai lịch) nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Khoảng 21 giờ ngày 14/6, Tùng thấy chị O. sử dụng điện thoại di động nên nổi lòng ghen tuông. Sau đó, Tùng nảy sinh ý định đe dọa chị O.. Trong lúc đang hút thuốc lá được 2/3 điếu, Tùng dùng tay bóp cho điếu thuốc tắt nhưng vẫn ngậm trên miệng rồi đi ra ngoài hiên nhà lấy một túi bên trong có sẵn 01 can xăng chứa 04 lít, 01 can axit chứa 01 lít, 01 chai thuốc diệt cỏ, mang vào trong phòng ngủ.

Khi vào phòng ngủ, Tùng bật đèn điện rồi khóa cửa phòng lại và quăng chìa khóa theo khe nhỏ của cửa ra ngoài. Thấy vậy, chị O. hỏi: "Tại sao anh khóa cửa lại" nhưng Tùng không nói gì mà cầm can xăng mở nắp. Hốt hoảng, chị O. lao đến giật can xăng khiến xăng văng ra vào người cả hai. Cùng lúc, chị O. giật được điếu thuốc trên miệng của Tùng, rồi lấy can xăng vứt vào góc tường và mở cửa sổ.

Tuy nhiên, Tùng tiếp tục lấy can axit đổ dưới nền nhà khiến chị O. hốt hoảng kêu cứu. Tiếp đó, Tùng lấy trong túi quần ra 01 quẹt ga rồi dọa đốt, giết vợ. Sợ hãi, chị O. không la nữa, thì bị Tùng lao tới bóp cổ đẩy xuống giường ngủ. Sau đó, Tùng ra đóng cửa sổ lại, dẫn đến không có không khí khiến cả Tùng và chị O. ngất xỉu. Sau đó, Tùng và chị O. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.