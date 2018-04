Bắt quả tang nhân viên an ninh sân bay Bangkok ‘chôm’ 250 USD từ túi xách của khách

Thanat Monthonrat (25 tuổi), nhân viên an ninh làm việc cho một công ty an ninh tư nhân tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, bị bắt vào lúc 18h30 ngày 3/4 ngay sau khi một du khách người Mỹ (89 tuổi) thông báo với đội an ninh, 6 tờ tiền mệnh giá 1.000 BT của ông biến mất khỏi túi xách, nghi do Thanat lấy cắp.

Du khách này sau đó nộp đơn khiếu nại vài phút sau khi túi của ông được quét kiểm tra. Nhóm an ninh sau đó triệu tập Thanat - người vẫn đang điều khiển máy quét. Họ tìm ra số tiền mà hành khách Mỹ báo mất cắp.

Thanat ban đầu lên tiếng phủ nhận không ăn cắp nhưng toàn bộ hành động của anh ta đều được camera an ninh ghi lại..

Anh ta cuối cùng thừa nhận lấy cắp tiền trong một túi xách ở băng chuyền. Nam nhân viên cũng khai rằng, chỉ vì muốn có tiền về quê tìm một công việc khác nên đã có hành động dại dột. Được biết, Thanat làm việc tại đây chưa đầy 1 tháng.

Kittipong Kittikhchorn - Phó giám đốc sân bay cho biết, ông đã triệu tập Giám đốc điều hành của công ty an ninh tư nhân và cảnh báo công ty nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn nhân viên.

Kittipong nói rằng, các biện pháp an ninh của sân bay có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và sự cố vừa xảy ra liên quan tới cá nhân. Vị phó giám đốc này có thông báo, do khách du lịch Mỹ đã rời khỏi máy bay trước khi vấn đề được giải quyết nên số tiền này sẽ được chuyển tới ông ấy.