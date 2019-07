Bắt quả tang 2 trường hợp tiếp viên quán cà phê mát xa kích dục cho khách trong 1 đêm

Ngày 11/7, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành đã thống nhất giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp mát xa kích dục vừa bị phát hiện trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 20h30 ngày 1/7, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Công an xã An Thạnh Thủy và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo kiểm tra hành chính quán giải khát do Nguyễn Thị M. H. (sinh năm 1993, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên Huỳnh Thị N. T. (sinh năm 1999, ngụ xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đang mát xa kích dục cho anh Trần Văn T. (sinh năm 1976, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) với số tiền 140.000 đồng.

Tiếp đến, khoảng 21h30 cùng ngày, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Công an xã Long Bình Điền và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo kiểm tra hành chính quán cà phê do Nguyễn Thị H. Đ. (sinh năm 1991, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tiếp viên Trần Thị. M. H. (sinh năm 1986, ngụ huyện Gò Công Đông) đang mát xa kích dục cho anh Nguyễn Văn N. (sinh năm 1985, ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo) với số tiền 100.000 đồng.

Cả 2 vụ việc đều được Đoàn kiểm tra lập biên bản, giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Gạo lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Khoản 1 Điều 23, Nghị định 167/2013/NĐ-CP đối với hành vi bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.