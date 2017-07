Bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự tài xế đánh lái hất văng CSGT trên quốc lộ

Sáng 1/7, Công an huyện Can Lộc cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Lưu Văn Châu (SN 1991, trú Phú Mỹ, Bình Định) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định tạm giam hình sự đối với tài xế Châu để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an cho biết, trước đó khoảng 16h5’chiều 30/6, Tổ tuần tra kiểm soát CSGT đã ra lệnh dừng xe container mang BKS 77C - 016.47 kéo theo rơ moóc BKS 77R - 001.37 đi trên QL1A, hướng Nam - Bắc do tài xế Châu điều khiển.

Thượng uý Đức bị tài xế Châu hất văng xuống dải phân cách.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thông báo cho tài xế Châu việc đã chạy quá tốc độ cho phép 66/60km/h đồng thời yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để điều tra làm rõ vụ việc.

Lúc này, tài xế Châu đã không chấp hành với lý do theo thiết bị giám sát của phương tiện thì lái xe không vi phạm tốc độ. Dù được các chiến sỹ CSGT giải thích nhưng tài xế Châu không chấp hành và lên xe đóng cửa lại.

Sau khi lên xe, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy tông vào Thượng uý Lê Hồ Việt Anh và Thượng uý Nguyễn Anh Đức đang đứng đầu xe. Do quá bất ngờ nên Thượng uý Anh bị húc văng sang 1 bên còn Thượng uý Đức phải bám vào gương chiếu hậu xe.

Thượng uý Đức bất tỉnh trên đường.

Sau khi đâm vào, tài xế Châu cho xe chạy với tốc độ cao. Chạy được khoảng 400m, tài xế Châu đánh lái hất khiến Thượng uý Đức ngã đập đầu vào dải phân cách chấn thương nặng và điều khiển xe tiếp tục bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng, còi hú để đuổi theo và yêu cầu xe dừng lại. Chạy thêm được vài trăm mét, tài xế đã cho dừng xe nhưng vẫn đóng cửa ngồi trên xe không hợp tác.

Chưa dừng lại ở đó, tài xế Châu tiếp tục cho xe chắn ngang quốc lộ 1A khiến giao thông ùn tắc. Lực lượng Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh yêu cầu làm việc và lái xe chấp hành điều khiển xe dừng vào lề đường.

Tài xế Châu tại cơ quan công an.

Công an huyện Can Lộc sau đó đã tiến hành đo nồng độ cồn và lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm ma túy. Kết quả cho thấy, tài xế Châu không có nồng độ cồn trong hơi thở. Về kết quả xét nghiệm ma tuý hiện chưa có.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, tài xế Châu đã khai nhận do khi bị kiểm tra bất ngờ và thông báo vi phạm nên anh ta đã hoảng loạn dẫn đến hành động như trên.

Hiện Công an huyện Can Lộc vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.