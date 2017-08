Bắt giữ “Hot girl” cùng người tình mua bán hàng trắng

Chiều 10-8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Trịnh Văn Nhựt (28 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một) và Nguyễn Thị Lương (26 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi mua trái phép bán chất ma túy.

Theo cơ quan Công an: Khi cả hai bán ma túy cho các con nghiện thì bị trinh sát Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang. Lực lượng Công an thu giữ 1 gói nylong (bên trong có chứa chất ma túy đá).

Hai đối tượng và tang vật



Qua khám xét khẩn cấp nơi ở đôi nam nữ này tại phường Chánh Nghĩa và phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một), cơ quan Công an thu giữ 9 gói nylong (bên trong có chứa chất ma túy dạng đá với tổng trọng lượng hơn 40 gram).

Cả hai khai nhận, do túng tiền tiêu xài đã mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về sử dụng và bán lại cho các con nghiện với giá từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng/gói.