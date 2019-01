Bắt giam Giám đốc công ty Kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa

Ngày 23/1, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm với Phan Ngọc Chiến (35 tuổi, ngụ TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, là Giám đốc Công ty cổ phần thành viên Kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa) về hành vi "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".



Nguồn tin cho hay, bị can Chiến bị bắt vì có những sai phạm tại Dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Nông.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Lụa (29 tuổi, trú xã Đắk Búk so, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Lụa là nguyên kế toán UBND xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.