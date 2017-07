Bắt gặp phó bí thư và nữ cán bộ xã ở nhà nghỉ: Lúc đó, họ mặc quần áo bình thường

Sự việc anh N.V.C (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) bắt quả tang vợ mình là chị L.T.T (cán bộ chính sách xã Tượng Lĩnh) ở trong nhà nghỉ với anh T.V.Q (SN 1986, Phó Bí thư Đảng ủy xã) đã được một lãnh đạo văn phòng UBND huyện Nông Cống xác nhận trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Vị lãnh đạo này thông tin, trong tường trình của anh Q và chị T "không có chuyện quan hệ bất chính. Có lẽ vì uống hơi nhiều nên anh Q đã thuê nhà nghỉ tại thị trấn. Hôm sau, chị T đến tòa án huyện làm thủ tục ly hôn thì được anh Q nhờ mua thuốc mang vào nhà nghỉ.

"Lúc đó, họ vẫn mặc quần áo bình thường", báo Phụ nữ Việt Nam dẫn lời lãnh đạo văn phòng UBND huyện Nông Cống.

Phó bí thư xã và nữ cán bộ bị bắt quả tang trong nhà nghỉ. Ảnh: Vietnamnet

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh T.V.Q nói trên báo Đất Việt, anh và nữ cán bộ "có đến phòng ở nhà nghỉ", nhưng anh chỉ nhờ chị T mua thuốc chứ không có gì.

"Chúng tôi vẫn mặc quần áo nghiêm chỉnh, hai anh em đồng nghiệp chúng tôi không có gì, vì tôi say rượu hôm trước nên nhờ T mua thuốc thôi", anh Q nói với báo Đất Việt.

Trước đó, theo báo Vietnamnet, anh C cho hay, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên anh theo dõi và phát hiện vợ đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Nông Cống cùng anh Q trưa 20/7. Anh C đã báo công an đến lập biên bản sự việc.

Anh Q đã có vợ và 3 con. Chị T và anh C có một con trai 5 tuổi, hai người đang làm thủ tục ly hôn.

(Tổng hợp)