Bất động sản nghỉ dưỡng Đảo Ngọc: Sẽ gia tăng giá trị theo thời gian

Điểm đến lý tưởng cho du lịch cao cấp

Được mệnh danh là Đảo Ngọc với những bãi cát tự nhiên đẹp hàng đầu thế giới, có nhiều đồi núi, 2/3 là rừng nguyên sinh với hệ sinh thái phong phú, khí hậu ôn hòa…, nằm cách thủ đô 10 nước Asean chỉ khoảng 02 giờ bay, Phú Quốc hiện là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn và là lựa chọn mới cho khách du lịch quốc tế với tốc độ tăng trưởng khách đến 40%/năm

Theo thống kê của UBND tỉnh Kiên Giang, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc liên tục tăng cao, năm 2016 là 1,43 triệu lượt khách, tăng 52% so với 2015 và tăng 230% so với 2013. Ước tính năm 2017, khách du lịch đến Phú Quốc đạt 1,8 triệu lượt, tăng 25,5% so với 2016, trong đó du khách quốc tế trên 300.000 lượt, tăng 42,7%.

Còn theo đánh giá của công ty quản lý bất động sản Jones Lang Lasalle, trong 2016, các thành phố nghỉ dưỡng và đảo của Việt Nam đã vượt qua TP. HCM và Hà Nội về tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế. Với vị trí đảo biệt lập, khí hậu nhiệt đới đặc trưng, Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn và là lựa chọn mới cho khách du lịch quốc tế với tốc độ tăng trưởng khách đến 40%/năm.

Nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân trong nước cũng như khách nước ngoài ngày càng tăng đã thúc đẩy sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu bất động sản nghỉ dưỡng tại đây. Trong vài năm qua, doanh số bán hàng tại các dự án căn hộ/ biệt thự ven biển rất tốt, trung bình 70% - 80% số căn chào bán ra được đặt mua.

Sức hút mãnh liệt với các nhà đầu tư

Ví như trong hai tháng giới thiệu ra thị trường, các sản phẩm tại Boutique Hotels Phú Quốc Waterfront hay khu căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao tiêu chuẩn quốc tế Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đã xác định được chủ nhân sau ít ngày mở bán. Đặc biệt Khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Villas do CEO Group làm chủ đầu tư vừa khai trương vào trung tuần tháng 4/2017 vừa qua, cũng đang được rất nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn săn đón và lựa chọn.

Novotel Villas không chỉ có vị trí thuận lợi, là điểm dừng chân hoàn hảo cho bất kỳ ai đang kiếm tìm một không gian nghỉ dưỡng thanh bình, riêng tư, gần gũi với thiên nhiên mà còn có các dịch vụ tiện ích đẳng cấp, và được đánh giá cao ở khả năng sinh lời bền vững của dự án.

Biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Villas vừa mang lại không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp vừa được đánh giá cao ở khả năng sinh lời

Đây là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên trên thế giới được phép chuyển nhượng cho khách hàng sở hữu, đồng thời là biệt thự nghỉ dưỡng thương hiệu Novotel đầu tiên tại Việt Nam, khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Tập đoàn danh tiếng Accor dành cho CEO Group. Novotel Villas mang phong cách thiết kế độc đáo, sang trọng, nổi bật nhưng hòa quyện trong một không gian cỏ cây xanh mát, yên bình, vừa giao hòa với thiên nhiên vừa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Không chỉ được trang bị đủ nội thất cao cấp theo tiêu chuẩn Accor, chủ nhân và du khách của Novotel Villas còn được hưởng các tiện ích đẳng cấp bao gồm 02 bể bơi lớn ngoài trời, pool bar, nhà hàng, spa, massage, phòng tập gym, phòng tập yoga, quán cafe… Đồng thời cũng được thừa hưởng các tiện ích của khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort như sân tennis, bể bơi vô cực, bể bơi sát biển, hệ thống nhà hàng hải sản và buffet, ballroom, business center…

Khả năng sinh lời bền vững

Hội tụ rất nhiều ưu thế như vậy, nhưng Novotel Villas lại có mức giá cạnh tranh so với các dự án cùng đẳng cấp trong khu vực. Khách hàng có thể vay tới 50% giá trị biệt thự và được hỗ trợ lãi suất 0% trong 10 tháng đầu tiên. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng này đem đến cơ hội đầu tư sinh lời hiếm thấy.

Điển hình là cam kết trả lợi nhuận 9%/năm trong 9 năm đầu – một mức sinh lời vượt trội, là tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn, ổn định dài hạn so với các kênh đầu tư hiện hành. Hơn nữa, được quản lý và vận hành bởi tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới Accor, với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tinh tế, Novotel Villas cũng đồng thời đem lại sự an tâm cho các chủ nhân về khả năng sinh lời và sự bảo toàn, gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Hội tụ rất nhiều ưu thế như vậy, nhưng Novotel Villas lại có mức giá cạnh tranh so với các dự án cùng đẳng cấp trong khu vực

Trên thực tế, thị trường khách sạn tại Phú Quốc đang là một trong những thị trường dẫn đầu về hiệu quả hoạt động của Việt Nam. Lượng khách đến Phú Quốc gia tăng đều mỗi năm, nhu cầu lưu trú của khách rất đa dạng, nguồn cung khách sạn ở Phú Quốc lại chưa được nhiều chính là yếu tố thu hút đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng Đảo Ngọc.

Và sự hiện diện của những khu nghỉ dưỡng cao cấp như Novotel Villas là cơ hội để Phú Quốc bứt phá về nhiều mặt trong tương lai. Nhiều chính sách ưu đãi tối ưu như: miễn phí thuê đất, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, miễn phí thuế tài sản cố định, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% thay vì 22% như luật định cùng nhiều chính sách sắp được triển khai để đưa Phú Quốc trở thành đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, dự kiến, nhu cầu bất động sản ở Đảo Ngọc sẽ tăng mạnh.

Đặc biệt, trong mấy năm trở lại đây, bên cạnh hàng loạt tín hiệu tốt như mở cảng, sân bay, đường bay thẳng, đường xá mở rộng, ngành du lịch bội thu và tiềm năng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng trong khu vực thì tốc độ tăng giá đất, nhất là các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cũng diễn ra nhanh hơn./.