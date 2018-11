Bật cười xem lại ảnh ngố tàu thời đi học của sao Vbiz cùng lời tri ân đầy ý nghĩa trong ngày 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn tới thầy cô. Trong ngày này, không cần những món quà xa xỉ, đắt tiền, mà chỉ đừng quên gửi những lời chân thành nhất cũng đã đem lại niềm vui cho các thầy cô.

Các nghệ sĩ nổi tiếng trong Vbiz cũng không ngoại lệ, họ cũng có một thời cắp sách đến trường, được các thầy cô dìu dắt nên người. Trong ngày này, sao Vbiz cùng dành nhiều lời tri ân đến những người "lái đò" góp phần không nhỏ trong thành công của chính mình.

Angela Phương Trinh: Chúc mừng  ngày Nhà Giáo Việt Nam. Em xin chúc tất cả thầy cô giáo có thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, bình an và thật hạnh phúc!

Angela Phương Trinh gửi lời tri ân thầy cô.

Vân Trang: Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc cho tất cả các thầy cô luôn dồi dào sức khoẻ, luôn vui vẻ và hạnh phúc trong tình cảm của các con các em.

Diễn viên Vân Trang gửi lời chúc mừng các thầy cô từ sáng sớm 20/11.

Diễm My 9x: Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Chúc quý thầy cô sức khỏe và có ngày 20/11 thật vui. Xin cảm ơn các thầy cô đã luôn dạy dỗ My. My xin cảm ơn và tri ân vì tất cả.

Diễm My thời còn đi học đã rất xinh đẹp, hiện tại người đẹp trở thành một trong những diễn viên được yêu thích trong Vbiz. Cô dành lời tri ân đến những người đã dạy dỗ mình trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2018: Tri thức ngày xưa trở lại đây, Ân tình sâu nặng của cô thầy! Người mang ánh sáng soi đời trẻ; Lái chuyến đò chiều sang bến đây? Đò đến vinh quang nơi đất lạ; Cám ơn người đã lái đò hay! Ơn này trò mãi ghi trong dạ… Người đã giúp con vượt đắng cay!

Diệu Nhi đăng hình ảnh thời còn cắp sách đến trường cùng một bài thơ để chúc mừng các thầy cô trong ngày 20/11.

Hoàng Thuỳ: Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, em xin chúc tất cả các Thầy Cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cám ơn các Thầy Cô đã và đang gắn bó với sự nghiệp trồng Người. Mãi yêu các Thầy Cô.

Hoàng Thuỳ từ thời đi học đã sở hữu chiều cao nổi bật. So với hiện tại, quả đúng mỹ nhân này đã có cú lột xác ngoạn mục. Cô không quên gửi lời cảm ơn tới những người "lái đò" đã dìu dắt mình trong những năm tháng tuổi học trò.

Thuỵ Vân: Chẳng nhớ nổi chặng đường mình đi có bóng dáng của bao nhiêu thầy cô, nhưng chắc chắn một điều “không ai lớn khôn lên mà không có những lời dạy bảo ấy”! Cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn những người dù có thể em chưa gọi một tiếng thầy cô nào, nhưng đã đồng hành và yêu thương em trên những năm tháng cuộc đời mình!

Thuỵ Vân đăng ảnh mình vừa lấy được bằng thạc sĩ kèm lời tri ân đến những người thầy cô đã dìu dắt trên ghế nhà trường và cả những người thầy lớn trong cuộc đời.

Nam Cường: 20/11 thương chúc các thầy cô mạnh khoẻ, hạnh phúc. Luôn biết ơn từng người thầy người cô đã chỉ dạy và hướng dẫn cho con, cho em để có được một Nam Cường như ngày hôm nay. Năm nay cảm giác già hơn khi trở thành phụ huynh học sinh rồi!

Năm nay dù đã là phụ huynh đưa con đến trường, Nam Cường vẫn không quên tri ân các thầy cô của mình trong ngày nhà giáo.

Huỳnh Lập: Ngày 20/11, chúc cho tất cả các quý thầy cô thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui!!!

Huỳnh Lập cùng lời chúc đến các thầy cô trong ngày 20/11.

Only C: 20/11 chúc các thầy cô sức khỏe thật tốt để giảng dạy học sinh. Và chúc các bạn nhỏ sẽ không bị ba mẹ cho ăn đòn giống mình vì bị thầy cô tâm sự nhẹ với phụ huynh nha.