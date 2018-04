Bắt băng dùng súng giả cướp ngân hàng An Bình ở Sài Gòn

Trưa 5/4, nguồn tin từ Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã bắt được nhóm đối tượng dùng hung khí xông vào khống chế bảo vệ, cướp ngân hàng An Bình trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) vào sáng 31/3.

Theo đó, nhóm đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Khuê, Nguyễn Trường Khải và 1 người tên Nam (hiện chưa rõ lai lịch). Nguyên nhân vụ cướp được nhóm đối tượng khai do trong quá trình kinh doanh thua lỗ nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng An Bình bằng súng giả.

Sau khi gây án, nhóm này lên xe tẩu thoát và chạy qua các con hẻm để các trinh sát không nắm được hướng đi.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đã xác định và bắt được Khải và Khuê, còn tên Nam vẫn đang bỏ trốn.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Minh Mẫn.

Như đã thông tin, khoảng 10h ngày 31/3, 2 thanh niên đi xe máy đã đi vào phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) để thực hiện giao dịch.

Bất ngờ 1 thanh niên đã dùng hung khí khống chế bảo vệ ngân hàng, đồng thời yêu cầu các nhân viên tại đây bỏ tiền vào balo.

Nhiều người dân phát hiện sự việc nên hô hoán khiến 2 tên cướp hoảng sợ leo lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hình ảnh 2 nghi can cướp ngân hàng ABBank đã bị camera an ninh ghi lại. Theo đoạn clip, 2 thanh niên khoảng 30 tuổi, cao, to, điều khiển xe máy màu vàng đen, cả 2 đều mặc áo phông và trùm kín mặt.