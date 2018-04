Bảo vệ trộm gần 1.5 tỷ đồng ở chung cư cao cấp khai mua vàng cho bạn gái, người thân

Ngày 24/4, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Phát (SN 1992, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Bước đầu, tại cơ quan công an, Phát khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phát là bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long được phân công bảo vệ sảng tầng trệt Block 4, Chung cư Estella, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP.HCM.

Phát khai trộm được tài sản mang bán mua vàng cho bạn gái, người thân. Ảnh : M.T

Khoảng tháng 3/2017, Phát thấy gia đình của chị Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1992, ngụ quận 1, trú quận 2) dọn đồ tới căn hộ ở chung cư để sinh sống nên bê đồ đạc giúp cho gia đình chị Linh lên căn hộ. Trong lúc người giúp việc bấm mã số vào căn hộ thì Phát phát hiện và ghi nhớ mã số.

Khoảng 14h ngày 23/4, chị Linh cùng những người thân khoá cửa và rời khỏi căn hộ ở chung cư để tới thăm cha mẹ của mình. Lúc này, Phát vờ lên căn hộ của chị bấm chuông và mở khoá đi vào. Sau đó, Phát lục lọi lấy nhẫn kim cương đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe và 200 đô Singapore ở ngăn tủ quần áo bỏ vào túi. Tổng tài sản lấy được gần 1.5 tỷ đồng.

Chiếc nhẫn kim cương trị giá 45.000 USD. Ảnh : M.T

Sau đó, Phát đi xuống dưới làm việc như thường lệ rồi tranh thủ lên mạng tìm hiểu thông tin về các đồ dùng lấy được. Sau đó, Phát xin nghỉ làm sớm và đem bán chiếc đồng hồ cho 1 cửa hàng ở quận 1 với giá là 179 triệu đồng. Phát mang theo 200 đô Singapore đổi ở cửa hàng quận 9 với số tiền là 3.340.000 đồng.

Chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe trị giá khoảng 20.000 USD. Ảnh: M.T

Khoảng 20h, Phát quay lại cửa hàng ở quận 9 mua nhẫn vàng, dây chuyền vàng hết 20 triệu đồng về đưa cho bạn gái, người thân của mình.

Khi biết tin công an mời nhiều người tới làm việc thông qua camera của chung cư, Phát biết không thoát tội nên 8h ngày 24/4, Phát tới công an đầu thú giao nộp chiếc nhẫn và số tiền. Phát khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trên. Đồng thời, tài sản Phát lấy được mang bán lấy tiền mua vàng cho bạn gái và người thân.

Tang vật thu giữ. Ảnh : M.T

Trước đó, tối 23/4, gia đình chị Linh tới trình báo việc gia đình bị mất trộm nhiều tài sản trị giá gần 1.5 tỷ đồng. Theo trình báo, chị cùng người thân rời khỏi căn hộ chung cư đi thăm bà con đến khi trở về thì phát hiện mất trộm.

Công an quận 2 cùng Công an TP.HCM có mặt tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Đồng thời, Công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera mời nhiều người đến làm việc và Phát đã tới đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.