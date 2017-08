Báo quốc tế hé lộ căn bệnh khiến Ariana Grande phải đột ngột hủy show ở Việt Nam

Sự kiện nữ ca sĩ Ariana bất ngờ thông báo cho khán giả việc huỷ show tại Việt Nam thông qua Instagram stories đang khiến rất nhiều khán giả Việt bức xúc kèm hoang mang. Trong thông báo của mình, Ariana cho biết khá chung chung rằng vì sức khỏe không cho phép nên không thể biểu diễn.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi đối với đông đảo khán giả Việt Nam và quốc tế. Có rất nhiều lý do được đặt ra cho việc Ariana hủy show. Có người thì nói rằng do BTC không bán đủ số vé, người thì nghi vấn cô bị bệnh tim, thậm chí có lý do là Ariana "chảnh chọe".

Sự việc Ariana đột ngột hủy show tại Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Trước những "đoán già, đoán non" của khán giả Việt Nam, mới đây tờ Gossipcop bất ngờ đăng tai thông tin độc quyền về lý do nữ ca sĩ Ariana Grande quyết định hủy show.



Theo Gossipcop, Ariana hủy show vì bị... cảm cúm và căn bệnh khá là nghiêm trọng. Tờ báo này cũng nhấn mạnh, việc cảm cúm khiến Ariana bị mất giọng và bác sĩ đã yêu cầu cô ấy phải nghỉ ngơi.

Bên cạnh nguồn tin từ Gossipcop, hàng loạt các trang báo quốc tế cũng cập nhật khá thường xuyên thông tin về chuyện Ariana hủy show tại Việt Nam. Theo thông tin đăng tải trên các tờ như ETonline, billboard, Enews... sự kiện Ariana hủy show đột ngột tại Việt Nam khiến khán giả vô cùng bức xúc.

Họ cho rằng khán giả Việt Nam cần được xin lỗi một cách rõ ràng hơn thay vì một thông báo trên stories trên Instagram. Thậm chí, thông báo này sẽ biến mất sau 24h theo ứng dụng của Instagram.

Riêng tờ Huffington Post, tờ báo đắt giá hàng đầu nước Mỹ thì gửi lời khuyên tới Ariana trong việc xử lý tình huống.

Tờ này cho rằng Ariana nên sắp xếp lại lịch trình của mình thay vì hủy show. Huffington Post cũng cho biết, hiện tại họ đang nỗ lực liên hệ với đại diện của Ariana Grande để nắm được những thông tin cụ thể.

Một số thông tin khác được nhiều tờ cập nhật đó là Ariana đã bị bệnh từ show diễn tại Manila. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng tham gia show diễn vì người hâm mộ. Cụ thể hơn, từ khi hạ cánh xuống Việt Nam, Ariana đã bị sốt tới 42 độ C và không có dấu hiệu thuyên giảm. Chính vì thế, cô đã bắt buộc hủy show.

Riêng tờ Taiwannews thì cập nhật khá đầy đủ về cảm xúc của khán giả Việt trước việc Ariana hủy show. Taiwannews cho biết, đa số khán giả Việt nói rằng họ không tin rằng Ariana sẽ không xuất hiện trên sân khấu và họ đều không chấp nhân được lý do cô quyết định hủy show chỉ trước 5 tiếng.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có nhiều khán giả chấp nhận lý do của Ariana và chúc nữ ca sĩ nhạc pop chóng lành bệnh.

Ngày 19/9 tới, Ariana sẽ có show diễn tại Đài Loan. Chính vì thế, tờ Taiwannews hi vọng rằng điều tương tự sẽ không xảy ra với khán giả Đài Loan.