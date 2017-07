Bảo Ngậu "Người phán xử": Con gái tôi 3 tuổi rưỡi. Sau này lớn, muốn xăm trổ chỗ nào trên người cũng được, tôi chỉ cần 1 thứ..."

Trong một buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả hâm mộ tại chùa Hoà Phúc, diễn viên Bảo Anh (vai Bảo Ngậu trong Người phán xử) đã chia sẻ nhiều điều về chuyện đời, chuyện nghề của mình.

Trong đó, anh cho rằng bộ phim Người phán xử thu hút công chúng chỉ bằng một chữ duy nhất - chữ Tình.

"Khuôn mặt thật của mình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không có đều không quan trọng"

Mười năm trước, tôi bắt đầu đóng vai thứ chính trong Cảnh sát hình sự, vào vai Công an. Vai tiếp theo, rồi tiếp theo nữa của tôi cũng vẫn là Công an. Sau 3 vai công an đó tôi thấy stress, rất khó để làm quen với nghề vì mình không được học diễn trong trường lớp như các bạn.

Lúc đó, mình đã có chút tiếng tăm rồi và mọi người bảo mình đang ở trên bệ phóng, nhưng tôi lại không muốn guồng mình để nổi tiếng nên mới tìm về quê để nghỉ ngơi.

Năm 1998, khi 17 tuổi tôi nộp hồ sơ thi vào sân khấu điện ảnh, nhưng đến thi thấy các bạn đẹp quá nên ngại, bỏ về, chuyển sang thi trường kinh tế. Đúng 10 năm sau mẹ tôi bảo đăng kí thi tuyển diễn viên truyền hình nên tôi đăng kí.

Đến giờ là 10 năm nữa thì có Bảo Ngậu. Mặt tôi không hợp với vai soái ca ngôn tình - nên nếu vào vai dạng này - thì không thể nào xem được. Tôi chỉ hợp với những vai bụi bặm thôi.

Bảo Anh trong phim Cảnh sát hình sự

Nếu mọi người mở phim của tôi cách đây 10 năm thì sẽ thấy kiểu tóc của tôi đến giờ vẫn vậy. Nếu bạn tô son trát phấn, tức là bạn không yêu khuôn mặt thật của mình. Điều đó cũng có nghĩa chẳng ai yêu khuôn mặt thật của bạn.

Khuôn mặt thật của mình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không có đều không quan trọng. Mọi người phải yêu khuôn mặt của mình thì mới tự tin bước ra xã hội, giống như tôi vậy.

Tôi chưa bao giờ thích con gái son phấn, dù trong đời tôi tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ đẹp.

Tôi cũng có một con gái 3 tuổi rưỡi. Tôi luôn nghĩ sau này con lớn, con muốn làm gì thì làm, muốn xăm trổ chỗ nào trên người cũng được. Nhưng bố chỉ cần con có một thứ duy nhất, là đạo đức. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng tâm hồn.

Mọi người có quyền son phấn, nhưng đừng quá mức, vì sẽ tổn hại đến chính mình sau này. Đến lúc nào đó, các bạn cũng không thể che giấu được khuyết điểm của mình bằng trang điểm đâu. Tôi để mặt mộc suốt ngày, nhưng không bao giờ bị mụn.

Đối với tôi bây giờ, giản dị là thứ sang chảnh nhất mà không phải ai cũng có được. Xã hội ngày nay ai cũng muốn mặc đẹp, kể cả không muốn cũng không được.

Ngày xưa, một năm tôi chỉ được mua một lần quần áo vào ngày giáp tếp, chỉ dám lôi ra ngắm một tí rồi đợi đến 30 tết mới mặc và mặc suốt cả năm sau.

Các cụ ngày xưa cũng chỉ có một hai bộ, nhưng họ vẫn đẹp. Cái đẹp phát ra từ trong tâm hồn, suy nghĩ của bạn. Chỉ cần bạn tự tin về tâm hồn, thần thái của mình thôi là bạn đã cực đẹp rồi.

Giống như tôi, không cần phải ăn mặc cho sang chảnh, vì tự tôi đã sang chảnh sẵn rồi.

"Người phán xử hot vì một chữ Tình"

Tôi rất ít khi chia sẻ gia đình ra ngoài hay đăng ảnh gia đình lên Facebook vì với xã hội bây giờ, nhiều thứ tác động đến mình lắm, chỉ cần sơ sảy một chút là có chuyện. Tôi không muốn tiêu cực nào xảy đến với gia đình mình nên cố gắng kiểm soát nó. Mạng internet với tôi là thật chứ không phải ảo, nên tôi càng không chia sẻ quá nhiều lên đó.

Một mình tôi có thể đương đầu với thị phi, dư luận, nhưng gia đình tôi thì không. Tôi không muốn người thân của tôi phải đương đầu với những thứ không liên quan tới họ.

Khi con gái tôi sinh ra, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng không còn gì bằng điều này nữa. Tôi sống và có mọi thứ đều vì con gái tôi cả. Khi tôi bế nó lần đầu tiên trong cuộc đời trên tay, tôi nghĩ có chết cũng được, vì quá hạnh phúc.

Có những đêm tôi thức trông con tôi đến sáng trong hàng tuần liền, không nghỉ phút nào, nhưng vẫn vui sướng. Chỉ khi làm bố tôi mới hiểu lòng bố mẹ mình nhiều hơn.

Bảo Ngậu bên con gái

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Mọi người cứ thử nghĩ lại hồi bé bố mẹ đã chăm nom mình vất vả như thế nào, nhưng bây giờ chẳng mấy ai quan tâm đến họ. Chúng ta dành quá nhiều quan tâm tới người khác mà quên đi bố mẹ mình.

Bảo Ngậu rất hạnh phúc khi chăm con

Mọi người có biết vì sao Người phán xử lại hot như bây giờ không? Nó không phải bộ phim về máu me, chém giết hay lừa dối, âm mưu. Xuyên suốt bộ phim đó là chữ Tình: tình cha con, tình anh em, tình máu mủ.

Phan Quân có một câu nói ai cũng biết: "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác, có hay không đều không quan trọng". Đó là câu làm nên tên tuổi bộ phim. Gia đình luôn là thứ quan trọng nhất.

Hãy về nhà ôm lấy bố mẹ rồi nói, "con yêu bố", "con yêu mẹ", bạn sẽ thấy yêu gia đình hơn. Bạn thường nói câu đó với người yêu, nhưng lại quên rằng người yêu thương mình thực sự, dành tất cả cho mình lại chính là bố mẹ.

"Bảo Ngậu chính là một phần cuộc sống của tôi trước đây"

Lạnh lùng là một trong những tính cách từ xưa của tôi. Ai cũng bất ngờ khi trên Facebook của tôi bây giờ cười nhiều thế. Suốt 4 năm sinh viên, chưa bao giờ tôi nở một nụ cười nào, lúc nào cũng quần đen áo sơ mi trắng.

Lí do tôi lạnh lùng là vì việc học hành và kiếm sống rất vất vả nên vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi. Với những người không tốt, tôi lạnh lùng, im lặng để cảm nhận họ.

Đối với vai diễn Bảo Ngậu, tôi cũng diễn theo kiểu đó, chứ không hẳn vì tôi muốn thể hiện kiểu lạnh lùng.

Mọi người thấy vai Bảo Ngậu trong Người phán xử giống tôi, vì nhân vật ấy được nuôi dưỡng từ chính tính cách, con người tôi. Mọi thứ rất tự nhiên. Bảo Ngậu chính là một phần cuộc sống của tôi trước đây, rất thân thuộc với tôi. Bảo Ngậu trên phim không phải diễn đâu, chính là Bảo Anh đấy. Tôi chính là Bảo Ngậu.

Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hâm mộ hay ship một ai đó để chụp ảnh. Tự nhiên một ngày, tôi bị một dàn người đuổi trong siêu thị chỉ để xin chữ kí, cảm xúc đó rất tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ, nên học ở người mình thần tượng cái tốt nhất, chứ đừng thần tượng mù quáng. Nếu chỉ thần tượng vì họ đẹp thì tôi không ủng hộ.

Một ngày quay phim của tôi có khi lên tới 36 tiếng, không được nghỉ. Tôi đã rất phấn đấu vì chính mình. Cho nên hỏi tôi thần tượng ai, thì tôi nói luôn, tôi thần tượng bản thân mình. Mỗi người là một cá thể không giống ai, nên phải tự coi trọng mình.

Ngoài ra, cần phải thần tượng bố mẹ, đấng sinh thành ra mình. Thế rồi dành tình cảm cho mỗi người xung quanh mình một chút, thế là cuộc sống tươi đẹp rồi. Với những người nổi tiếng như tôi, chỉ nên thích một chút thôi, đừng quá cuồng làm gì.