Báo Nga: Chuông báo động vang lên khi TT Putin bị buộc phải đi qua cửa kiểm tra an ninh

Sáng 14/11, Tổng thống Vladimir Putin đã tới Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Suntec Singapore để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3.



Theo Kommersant (Nga), khác với những sự kiện trước đây- Tổng thống Putin thường đi cửa bên cạnh cổng kiểm tra an ninh, thì lần này các nhân viên an ninh đã yêu cầu Tổng thống và đoàn tháp tùng phải đi qua cổng kiểm tra an ninh.



Bất ngờ là khi Tổng thống Putin vừa bước qua cửa kiểm tra an ninh, chuông báo động đã vang lên. Tuy nhiên, nhân viên an ninh không yêu cầu kiểm tra đồ dùng cá nhân mang theo của lãnh đạo Nga.

Nhà báo Andrei Kolesnikov của tờ Kommersant cho biết: "Tổng thống Putin được nhân viên an ninh hướng dẫn đi qua cửa an ninh, họ dường như muốn kiểm tra đồ dùng cá nhân mang tới hội nghị Suntec của Tổng thống".

Tuy nhiên, theo nhóm phóng viên Kremlinpool_RIA tháp tùng Tổng thống Putin, cửa kiểm tra an ninh trên thực chất là cửa quay bình thường.

Tổng thống Nga được yêu cầu đi qua "máy dò kim loại" khi tới dự sự kiện ở Singapore. Nguồn: Hoàn cầu