Bao lần bị từ chối việc làm vì vẻ ngoài kém xinh, cô nàng quyết đi "lột xác" và khiến mọi người ngỡ ngàng

Thị trường lao động luôn luôn khắc nghiệt với bất cứ ai, thời buổi người đông của khó, xin việc chưa bao giờ là dễ dàng.

Tuy nhiên, với những cô nàng có vẻ ngoài kém xinh hơn chút, có được một công việc tốt nhiều khi lại càng khó khăn hơn. Như trường hợp của cô gái trẻ Wongtawan "Lin" Panuprateep, 24 tuổi sống tại Thái Lan là một ví dụ.



Từng là một thí sinh của chương trình truyền hình thực tế "Let Me In Thailand" - phiên bản Thái của show truyền hình ăn khách Hàn Quốc, Wongtawan "Lin" Panuprateep đã thay đổi rất nhiều sau khi tham gia chương trình.

Những bức hình của Lin được mọi người chia sẻ rầm rộ trong thời gian gần đây khi hình ảnh của Let Me In mùa 3 khiến cư dân mạng kinh ngạc vì sự thay đổi ngoại hình vô cùng ấn tượng.

Từ một cô gái trẻ không tự tin chụp ảnh selfie, Lin giờ đây đã tự tin chụp hình trước ống kính. Cô gái trẻ đã phải bỏ học vì gia đình chỉ có thu nhập khoảng 5,000 baht/tháng (tương đương với khoảng 3,5 triệu đồng) và không thể trang trải học phí cho Lin.

Những ngày tháng sau đó, Lin đã cố gắng đi xin việc nhiều nơi nhưng không ai cho cô cơ hội.

"Tôi muốn một công việc tôi để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ", Lin cho biết.

"Tuy nhiên, họ không chọn vì vẻ ngoài của tôi không được xinh xắn như bao cô gái khác".

Sự thay đổi đáng kinh ngạc của Lin.

Sau khi được chọn làm thí sinh trong cuộc thi, các bác sĩ phẫu thuật đã "xây lại" gần như toàn bộ gương mặt Lin và thứ khó nhất với họ chính là sửa cằm. Lin đã trải qua các ca phẫu thuật răng, hàm, mắt, mũi trước khi kết thúc với việc tiêm botox. Nhờ vậy, cô đã thay đổi hoàn toàn sau chương trình.

"Tôi rất thích vẻ ngoài mới mẻ của mình", Lin nói sau khi nhìn mặt của cô trong gương lần đầu. "Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đây là cơ hội lớn nhất mà tôi được trao trong đời".

Những hình ảnh xinh đẹp rạng ngời của Lin sau khi tham gia chương trình.