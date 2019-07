Băng nhóm nghiện ma tuý thực hiện hàng loạt vụ trộm ở Sài Gòn

Ngày 2/7, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở nhiều quận huyện của TPHCM.



Công an đang tạm giữ: Nguyễn Hoàng Thọ (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông), Lê Văn Vinh (28 tuổi) Phạm Minh Đức (24 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, cả 3 cầm đầu băng nhóm), Nguyễn Kim Đại (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Hoàng Bông (27 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Riêng 9 đối tượng khác được bàn giao cho công an các địa phương để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tại công an, bước đầu nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng tháng 9/2018, các đối tượng tụ tập rồi lập nhóm để cùng đi trộm cắp tài sản. Nhóm phân chia nhiệm vụ cụ thể để cùng nhau hành động. Bọn chúng chọn nhà dân ở khắp các quận huyện để gây án. Sau khi lấy trộm được tài sản, nhóm mang bán lấy tiền mua ma tuý sử dụng.

Trước đó, trên địa bàn nhiều quận huyện ở TPHCM diễn ra tình trạng nhà dân bị trộm đột nhập thời gian gần đây, cuỗm nhiều tài sản, gây hoang mang. Trước tính chất vụ việc, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, công an xác định các đối tượng trộm cắp nằm trong 1 băng nhóm do 3 đối tượng là Thọ, Vinh, Đức cầm đầu nên đeo bám, củng cố hồ sơ để triệt phá. Ngày 19/6, công an đã ập vào nhiều điểm bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ 11 xe máy, nhiều ĐTDĐ đưa về trụ sở.

Được biết, Thọ có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", Đức có tiền án về tội "Cướp giật tài sản", Đại có 2 tiến án về tội "Cướp giật tài sản". Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.