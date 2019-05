Lâm Tâm Như là một trong những mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ. Kể từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, nữ diễn viên chỉ công khai tình cảm với 2 người đàn ông là Lâm Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa . Một người là cuộc tình của tuổi thanh xuân, một người là bến đỗ hạnh phúc của cả cuộc đời. Cả 2 mối tình đều khiến cho truyền thông tốn nhiều giấy mực bàn tán.



1. Nhan sắc

Cả Lâm Chí Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa đều là những nam thần tượng của làng giải trí Đài Loan. Nhan sắc của 2 nam thần ngày ấy cho đến bây giờ vẫn được tung hô cho tới tận bây giờ.

Lâm Chí Dĩnh sở hữu gương mặt trẻ trung, đôi má phúng phính cùng 2 lúm đồng tiền "duyên chết người". Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa lãng tử với mái tóc dài, gương mặt lạnh lùng.

Hình ảnh của Lâm Chí Dĩnh ngày xưa





Hoắc Kiến Hoa cũng nào chịu kém cạnh

Hoắc Kiến Hoa sở hữu lượng fan đông đảo

Tuy nhiên, khi không còn trẻ và bước tới tuổi tam tuần, tứ tuần, cả hai có sự khác biệt rõ rệt.

Trong khi Lâm Chí Dĩnh liên tục gây sốt với gương mặt trẻ trung, phong độ, nhan sắc hack tuổi như ăn thịt ma cà rồng thì Hoắc Kiến Hoa kém thế hơn hẳn.

Dù kém Lâm Chí Dĩnh tới 5 tuổi nhưng gần đây, Hoắc Kiến Hoa khiến người hâm mộ thất vọng với body như ông chú trung niên, bụng phệ, răng vàng, mặt nọng.

Hình ảnh của Lâm Chí Dĩnh gây sốt thời gian gần đây

Hoắc Kiến Hoa kém thế hơn hẳn vì body và nhan sắc xuống cấp sau thời gian dài ở nhà chăm con

2. Danh tiếng, thành tích

Thuở mới vào showbiz, Lâm Chí Dĩnh có sự nghiệp thời trẻ vang dội hơn hẳn khi anh là nam ca sĩ, diễn viên đình đám 1 thời, từng là một trong "Tứ tiểu thiên vương Đài Loan".

Lâm Chí Dĩnh tham gia làng giải trí từ năm 17 tuổi và nhanh chóng gặt hái thành công với vai trò ca sĩ và album đầu tay mang tên "Not Every Long Song Have Sweet Memories". Kể từ đó, Lâm Chí Dĩnh được đặt biệt danh "Cơn Lốc Nhỏ", chứng minh tầm ảnh hưởng của mình với showbiz dù tuổi đời còn rất trẻ.

Song hành cùng sự nghiệp ca hát với hàng chục album, Lâm Chí Dĩnh còn là một diễn viên đa tài, góp mặt trong nhiều bộ phim gây bão làng giải trí châu Á như "Sợi Dây Chuyền Định Mệnh", "Thiên thần tốc độ", "Tuyệt Đại Song Kiều", "Bảo Liên Đăng",... Đặc biệt, vai diễn "Đoàn Dự" trong "Thiên Long Bát Bộ" khiến tên tuổi của anh lên như diều gặp gió.

Những vai diễn ấn tượng của Lâm Chí Dĩnh

Ngoài ra, Lâm Chí Dĩnh còn là một trong những tay đua cự phách, một doanh nhân có sự nghiệp kinh doanh riêng. Hàng năm, anh đều góp mặt tại các giải đua xe tốc độ lớn, ngoài ra còn là một "trùm công nghệ" nức tiếng xứ Đài.



Khác với Lâm Chí Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa chập chững vào nghề từ năm 18 tuổi với vai trò nhân viên hậu trường.

Sau đó, tới năm 2002, anh mới gặt hái thành công đầu tay với bộ phim đầu tiên mang tên "Hái Sao", tiếp sau đó là các bộ phim như "Chuyện tình bí mật", "Ngàn Vàng Tiểu Thư", "Tàu Điện Ngầm", "Khuynh Thế Hoàng Phi",...

Bên cạnh nghiệp diễn viên, Hoắc Kiến Hoa cũng là 1 ca sĩ với chất giọng được yêu mến. Các ca khúc gắn bó với tên tuổi của anh thường là nhạc phim, có thể kể đến "Tình yêu kẹo bông", "Hạnh phúc dưới ô", "Khuynh Thế",...

Những năm gần đây, Lâm Chí Dĩnh không có các tác phẩm phim nổi bật. Anh tham gia các show truyền hình thực tế nhiều hơn, ngoài ra xuất bản sách, đều đặn tham gia các giải đua xe.

Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa lên như diều gặp gió với loạt vai diễn nặng ký. Vai diễn "Tôn Thượng" trong "Hoa Thiên Cốt" giống như cú hích, khiến Hoắc Kiến Hoa trở thành sao hạng A nhận được catse cao hàng đầu thị trường hiện nay. Sau "Hoa Thiên Cốt", nam diễn viên tiếp tục nhận các vai trong "Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến", "Hậu Cung Như Ý Truyện" và giành được nhiều ái mộ.

Tóm lại, có thể nói, ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp showbiz của Hoắc Kiến Hoa thành công hơn Lâm Chí Dĩnh.

3. Tài sản

Trang Sohu từng tiết lộ thông tin cho biết, gia thế của nhà Lâm Chí Dĩnh đã đạt đến con số 1 tỷ tệ (tương đương 3500 tỷ đồng). Lâm Chí Dĩnh chưa bao giờ lên tiếng về thông tin này, tuy nhiên, nhìn vào cách anh mạnh tay chi tiền vào các thú vui, dân tình phần nào tin tưởng vào lời đồn.

Lâm Chí Dĩnh nổi tiếng trong giới showbiz khi anh có bộ sưu tập siêu xe đắt tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí, cánh phóng viên từng bắt gặp nam diễn viên lái chiếc xe McLaren Senna trị giá gần 2 triệu đô (tương đương 43 tỷ đồng) đi mua đồ ăn vặt. Ngoài ra, công chúng từng choáng khi Lâm Chí Dĩnh từng đau khổ khi 2 chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia và Lamborghini Gallardo ngập trong nước lũ.

Lâm Chí Dĩnh lái siêu xe đi mua đồ ăn vặt

Bộ sưu tập xe hơi đắt tiền của nam diễn viên

Và hình ảnh gây xót xa cho người hâm mộ

Theo nhiều nguồn tin, Lâm Chí Dĩnh là 1 trong những ngôi sao Hoa ngữ hiếm hoi là thành viên của CLB HAC - dành cho giới chơi siêu xe. Hội có tất cả 11 thành viên đều là những người chịu chơi, chịu chi khi sở hữu những phiên bản xe giới hạn trị giá từ 10 triệu tệ (35 tỷ) đổ lên.

Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa lại kín tiếng hơn hẳn. Lối sống tiết kiệm của nam diễn viên, hơn ai hết, fan là người hiểu rõ nhất.

Anh không phải là kiểu người quá chăm chút tới diện mạo. Tuy nhiên, là sao nam hạng A của thời điểm hiện tại, thông tin cho biết, catse của Hoắc Kiến Hoa là 400.000 tệ/tập (tương đương 1,4 tỷ), ước tính tài sản của ông xã Lâm Tâm Như vào khoảng 100 triệu tệ (350 tỷ đồng).

4. Những mối tình trong quá khứ

Trước khi hẹn hò với Lâm Tâm Như, Lâm Chí Dĩnh được truyền thông râm ran hé lộ về tin đồn anh suýt được làm con rể vua Thái Lan.

Nguồn tin cho biết, công chúa xứ Chùa Vàng Bajrakitiyabha Mahidol và "Cơn lốc nhỏ Đài Loan" nảy sinh tình cảm khi Lâm Chí Dĩnh có cơ hội được đến Thái Lan biểu diễn trong ngày sinh nhật của đức vua Bhumibol Adulyadej.

Cả hai có gửi thư từ, tin nhắn trao đổi, tuy nhiên, tiếc rằng, vì khoảng cách địa lý cũng như thân phận, Lâm Chí Dĩnh chủ động rút lui. Nếu như năm đó nam diễn viên biết tận dụng cơ hội, có thể bây giờ anh đã chàng rể của hoàng gia Thái Lan.

Hoắc Kiến Hoa chỉ có 1 chuyện tình được công khai trước Lâm Tâm Như, đó là với Trần Kiều Ân . Cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng bộ phim "Ngàn Vàng Tiểu Thư", sau đó bị chụp ảnh hẹn hò.

Vì những bất đồng chỉ có 2 người biết, cặp đôi chia tay trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Từng có lời đồn Trần Kiều Ân đau khổ, say xỉn trong ngày cưới của Hoắc Kiến Hoa, tuy nhiên nữ diễn viên bác bỏ thông tin.

5. Chuyện tình với Lâm Tâm Như

Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như hẹn hò năm 1995, mối quan hệ của hai người khá kín đáo nhưng vẫn rất đỗi ngọt ngào. Tuy vậy, sau hơn 2 năm hẹn hò, giữa cả hai xuất hiện những rạn nứt và chia tay nhau.

Đã có nhiều nguyên do được đồn đoán, ví dụ như Lâm Tâm Như chê Lâm Chí Dĩnh tính cách trẻ con, bồng bột, nhưng cũng có tin đồn vì người đẹp họ Lâm quá thành công sau "Hoàn Châu Cách Cách" nên cả hai có những bất đồng không thể hàn gắn.

Chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như có phần đặc biệt hơn. Cả hai đã làm bạn với nhau 10 năm trời và rồi mới quyết định đi tới hôn nhân.

Trong suốt hơn 10 năm ấy, cặp đôi bị đồn thổi hẹn hò, yêu đương nhiều lần nhưng Lâm Tâm Như luôn đơn phương phủ nhận. Tháng 5 năm 2016, cả hai quyết định công khai hẹn hò, thông tin này gây bão khắp mạng xã hội.

5. Cuộc sống hiện tại của 2 người đàn ông trong cuộc đời Lâm Tâm Như

Lâm Chí Dĩnh bí mật kết hôn với 1 người mẫu trẻ tên Trần Nhược Nghi. Thời điểm cả hai hẹn hò, Lâm Chí Dĩnh bị rất nhiều fan quay lưng bởi nhiều người không chấp nhận 1 người mẫu kém cả danh tiếng lẫn địa vị, thậm chí còn có tin đồn Nhược Nghi theo đuổi điên cuồng Lâm Chí Dĩnh.

Cặp đôi có với nhau 1 bảo bối đầu lòng là Kimi, nhờ show truyền hình "Bố ơi mình đi đâu thế", nhiều fan mới thay đổi thái độ và quay lại ủng hộ nam tài tử. Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh có thêm 1 cặp sinh đôi nữa, anh cũng đã dạn dĩ hơn trong việc khoe vợ con, dẫn bà xã tới các sự kiện.

Hoắc Kiến Hoa hiện tại là ông xã của Lâm Tâm Như. Cả hai có một đám cưới chóng vánh và nhanh chóng có tiểu bảo bối đầu lòng là bé Cá Heo Nhỏ.

Cặp đôi vướng phải vô số lời đồn thổi như Lâm Tâm Như ép cưới bằng bụng bầu, Hoắc Kiến Hoa "bị gài",... tuy nhiên, càng ngày cặp đôi càng chứng minh cho người hâm mộ thấy cuộc sống hạnh phúc thực sự khi ở bên nhau.