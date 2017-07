Bác tin đồn kẻ bắt cóc xuất hiện ở gần trường học Thừa Thiên- Huế

Trong 2 ngày qua, trên một trang Facebook cá nhân có tên là L.Tr đưa thông tin nói rằng có đối tượng bắt cóc xuất hiện tại địa bàn xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chủ nhân trang trang facebook này viết: "Các mẹ cẩn thận, tụi bắt cóc nó đã rình mò về Phú Hải (huyện Phú Vang - PV) rồi đó.

Chúng lăm le và định ra tay hành động ở trường mầm non Phú Diên nhưng thất bại" kèm theo hình ảnh minh họa. Đến 17 giờ ngày 8-7, nội dung trên đã nhận được gần 300 bình luận thể hiện sự lo lắng và 543 lượt chia sẻ.

Cô Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Phú Diên bác bỏ về thông tin này. Theo cô Hồng, vào những ngày qua, khi trường đang tổ chức dạy học hè cho các cháu mầm non thì nhận được điện thoại từ lãnh đạo UBND xã Phú Diên nói rằng có thông tin về đối tượng lạ mặt xuất hiện với nhiều nghi vấn, yêu cầu nhà trường phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ông Phạm Tăng Đoàn, Chủ tịch UBND xã Phú Diên, xác nhận vào ngày 7-7, UBND xã Phú Diên có nhận được tin báo có 2 đối tượng nữ giới, xuất hiện trước khu vực Trường Tiểu học số 1 Phú Diên nên đã cho lực lượng công an xã về kiểm tra.

"Theo tin báo, một số học sinh ra đường chơi đã gặp 2 người phụ nữ lạ mặt nên đã chạy vào trường báo với các thầy cô giáo, khi các giáo viên chạy ra thì những người này đã không còn. Khi lực lượng công an về cũng chẳng thấy người lạ mặt nào" - ông Đoàn cho biết.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Tự Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 xã Phú Diên, cho biết do thời gian qua có nhiều thông tin bắt cóc trẻ em gây hoang mang, nhằm phòng ngừa cho học sinh nên các thầy cô giáo đã khuyến cáo các em không được ra ngoài đường chơi lúc nghỉ giải lao.

Tuy nhiên, theo thầy Khánh thì sự việc chỉ có vậy nhưng không ngờ sự việc lại bị đồn thổi, gây lo ngại cho mọi người.