Ba nghi vấn vụ bé gái văng khỏi đu quay tử vong ở công viên Trung Quốc

Chiều ngày 3/2, khi đang chơi đu quay khổng lồ có tên là "du lịch không gian" tại Công viên trò chơi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, bé gái tên Cam Điền, 13 tuổi đã không may bị văng ra ngoài và tử vong sau đó.

Theo kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng công bố, nguyên nhân chính của tai nạn là do dây đai an toàn bị đứt, thanh áp lực an toàn không hợp lệ.

Tuy nhiên, các thiết bị trò chơi ở Công viên này vừa được kiểm tra toàn bộ vào 2 tháng trước nhưng cũng không hề có báo cáo về kết quả chất lượng thiết bị.

Được biết, Cam Điền là một cô bé rất ngoan, cô có ước mơ trở thành Vận động viên điền kinh. 1 người họ hàng của nạn nhân chia sẻ: "Cam Điền là con một trong nhà. Con bé cao tận 1 mét 70, đạt được nhiều giải thưởng thi chạy ở trường lắm".

Bố của Cam Điền cho biết, sau vụ tai nạn, 2 bên đã thương lượng và phía Công viên bồi thường cho gia đình nạn nhân 87 vạn NDT ( khoảng 2,8 tỉ VND).

Vì quá đột ngột và đau lòng, mẹ của nạn nhân từ chối tất cả yêu cầu phỏng vấn của phóng viên. Dù cho 2 bên đã bồi thường ổn thỏa nhưng sự việc này vẫn còn tồn tại nhiều nghi vấn đang bỏ ngỏ:

1. Quy định trẻ em trên 12 tuổi mới được tham gia, nhưng vẫn có trẻ 9 tuổi lên đu quay:

Phía trước đu quay có ghi rõ: "Cấm trẻ em dưới 12 tuổi và trẻ dưới 120cm lên đu quay". Tuy nhiên, khi ấy lên đu quay cùng với Cam Điền còn có cả em họ Cam Hồng mới 9 tuổi.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: "Nếu như làm đúng theo nguyên tắc, sao trẻ 9 tuổi cũng được lên du quay, bên cạnh cũng không có người giám hộ?"

Được biết, khi mua vé chơi trò này, không hề có ai yêu cầu người mua phải chứng minh độ tuổi của mình.

2. Mới kiểm tra chất lượng thiết bị 2 tháng trước, tại sao không có báo cáo chính thức?

Theo báo cáo được dán ở hiện trường, Công viên này vừa tiến hành kiểm tra định kỳ vào ngày 12/12/2016, có 5.25 hạng mục không phù hợp tiêu chuẩn. Tuy nhiên sau khi qua sửa chữa, các thiết bị đều đã đủ tiêu chuẩn.

Chẳng nhẽ mới qua 2 tháng, thiết bị đã xuống cấp?

Ngoài ra, trên trang web của Cơ quan kiểm tra Trùng Khánh chỉ có báo cáo chính thức về việc kiểm tra chất lượng thiết bị của Công viên này vào ngày 4/11/2013. Như vậy, thời gian kiểm tra định kỳ được báo cáo không khớp nhau.

3. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang cần điều tra là gì?

Ngày 4/1, Tổng cục Quản lý nhà nước về giám sát chất lượng công bố kết quả điều tra ban đầu: Dây đai an toàn trang bị cho khách bị đứt, thanh áp an toàn không đủ tiêu chuẩn, nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình tìm hiểu.

Vậy rốt cuộc, nguyên nhân cụ thể được nhắc đến ở đây là gì?

Trước mắt, hiện trường đã bị phong tỏa, hệ thống các thiết bị trò chơi cũng bị ngừng hoạt động, công an đang gấp rút điều tra sự việc này.

