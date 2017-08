Ba lần cầm dao vào phòng tắm hiếp dâm cháu vợ

TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Rạt Ra Mây (34 tuổi), ngụ ấp Sà Vần, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bé gái, nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.C (13 tuổi, trú cùng ấp với Mây).

Theo cáo trạng, mẹ cháu C. bỏ đi khi cháu mới 6 tháng tuổi, cháu sống với cha và ông bà nội ở cạnh nhà của Lâm Rạt Ra Mây, hai nhà có cửa thông nhau.

Mây không có nghề nghiệp ổn định, ở nhà trông con ai thuê gì làm nấy, còn vợ Mây là công nhân thường xuyên vắng nhà.



Trong khoảng thời gian tháng 12/2016, Ra Mây có 3 lần hiếp dâm cháu C. Theo lời khai, mỗi lần gia đình cháu C đi vắng, Ra Mây theo dõi khi cháu C tắm rồi cầm dao xông vào dọa cắt cổ nếu cháu C không cho quan hệ tình dục.

Sau khi phát hiện cháu C có những biểu hiện lạ, gia đình gặng hỏi thì phát hiện sự việc.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của Lâm Rạt Ra Mây là đặc biệt nghiêm trọng cần phải có bản án thích đáng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Rạt Ra Mây 14 năm tù giam.