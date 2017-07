"Bà hoàng The Face" Naomi Campbell hẹn hò ông trùm giàu có

Theo nguồn tin của trang The Sun mới đây tiết lộ, Naomi Campbell đã có nhiều buổi hẹn hò bí mật với triệu phú Louis C. Camilleri. The Sung cho biết, cặp đôi này đã nhiều lần du lịch trên phi cơ riêng cùng nhau. Louis C. Camilleri là chủ tịch của tập đoàn thuốc lá hàng đầu thế giới Philip Morris International, kiêm giám đốc của hãng xe Ferrari, sở hữu tài sản tới 150 triệu bảng Anh (4.300 tỷ VND).



"Bà hoàng The Face" và triệu phú Louis C. Camilleri

Naomi gặp gỡ vị doanh nhân nhờ sở thích chung của họ với bộ môn đua xe công thức 1. Sau nhiều lần gặp nhau khi đi xem đua xe, họ quyết định đến với nhau. Có nhân chứng đã bắt gặp cặp đôi cùng đi ăn tối ở London, âu yếm nhau trong nhà hàng.

Nguồn tin của The Sun nói: "Naomi và Louis đã bí mật hẹn hò nhiều tuần. Họ luôn quấn lấy nhau mỗi khi ra ngoài hẹn hò. Naomi muốn giữ chuyện tình cảm của mình được riêng tư, và họ chỉ mới ở giai đoạn đầu. Mặc dù vậy, họ rất tâm đầu ý hợp, bạn bè thân cận đều biết chuyện họ là một đôi".

Louis đã là bố của 3 người con, ông ly dị với người vợ Marjolyn vào năme 2004. Vị triệu phú chào đời tại Ai Cập. Ông học trường nội trú ở Anh và vào đại học tại Thụy Sĩ.

Là một huyền thoại trong làng mẫu, Naomi còn đóng vai trò huấn luyện viên và giám đốc sản xuất của chương trình "The Face" bản Mỹ.

Tình trường của siêu mẫu 47 tuổi khá phức tạp. Cô từng đính hôn 2 lần, với nhạc công Adam Clayton và doanh nhân Flavio Briatore.

Trước đây, Naomi từng hẹn hò với cả tỷ phú người Nga Vladislav Doronin, nam tài tử Michael Fassbender. Hồi năm ngoái, cô từng bị đồn là một cặp với nam diễn viên Idris Elba và cả Bradley Cooper.