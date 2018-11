APEC vừa kết thúc, hơn 300 nhân viên an ninh tấn công tòa nhà Quốc hội PNG vì không được trả lương

Business Insider dẫn một nguồn tin tại Port Moresby cho biết, nhóm người gây ra vụ tấn công hầu hết là cảnh sát và binh sĩ thuộc quân đội quốc gia Papua New Guinea (PNG).



Được biết, những sĩ quan này yêu cầu khoản tiền công chưa được trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức lần đầu tiên tại Port Moresby.

Trang Post Courier cho hay, vụ việc nói trên chỉ là "giọt nước làm tràn ly" đối với các sĩ quan không được trả lương. Cụ thể, những nhân viên an ninh này đã được hứa thanh toán tiền vào ngày 19/11 nhưng tới hôm nay vẫn không nhận được khoản tiền.

Theo các cảnh sát và nhân chứng có mặt, hiện những binh sĩ tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội vẫn rất "tức giận".

Cửa kính bị đập vỡ. Ảnh: Twitter

"Một nhóm các cảnh sát và binh sĩ tập trung bên ngoài để đòi tiền bảo vệ APEC," cảnh sát PNG Dominic Kakas nói.

Tuy nhiên, ông Kakas cho biết không có ai bị thương và những cảnh sát khác đang cố "giải quyết vụ việc".

"Chúng tôi không muốn có thêm nhiều thiệt hại và đối đầu nữa."

Đại biểu quốc hội phe đối lập Allan Bird kể lại khoảnh khắc khi ông và những đại biểu khác đang ở trong phòng thảo luận được khóa kín và nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài.

Cửa kính và các vật dụng bị phá. Ảnh: Twitter

"Chúng tôi nghe thấy họ bước vào. Họ vừa vào vừa đập phá đồ đạc, cửa kính, phương tiện. Tôi thấy khoảng 100 người, bao gồm lực lượng vũ trang, cảnh sát, và quản ngục. Họ còn hô khẩu hiệu phản đối chính phủ," ông Bird nói.



Các nguồn tin cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Papua New Guinea đang cố gắng kiểm soát tình hình.

Trong buổi thông cáo báo chí trước vụ tấn công vào buổi chiều ngày 20/11, Hiệp hội Cảnh sát PNG bày tỏ "rất quan ngại" vì những nhân sự an ninh vẫn chưa được thanh toán tiền APEC.

"Thật xấu hổ! Đây là sự hổ thẹn với tất cả các bộ phận an ninh. Họ đã làm việc rất chăm chỉ và không mệt mỏi để đảm bảo an ninh hiệu quả và toàn diện cho đại biểu từ 21 nền kinh tế, các nguyên thủ và lãnh đạo, chưa kể tới hàng nghìn đại biểu doanh nghiệp khác nữa. Họ đã hợp tác rất tốt với lực lượng an ninh quốc tế."

Trả lời New York Times, Harry Momos, phát ngôn viên của Quốc hội PNG, cho biết có tổng cộng 300 người kéo vào tòa Quốc hội, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại khi gặp được người chịu trách nhiệm về vấn đề tiền lương.