Anh trai trùm ma túy Pablo Escobar cáo buộc Elon Musk ăn cắp thiết kế, dọa chiếm cả Tesla

Theo TMZ, một kỹ sư có quan hệ mật thiết với Elon Musk đã tới thăm khu phức hợp của nhà Escobar vào khoảng mùa hè năm 2017. Trong thời gian đó, Roberto Escobar đã chia sẻ ý tưởng về một chiếc súng phun lửa đồ chơi với vị kỹ sư này nhưng không thảo luận chi tiết.

Tháng 1/2018, anh trai trùm ma túy Pablo Escobar đã bị sốc khi The Boring Company tuyên bố họ đang phát triển một chiếc súng phun lửa. Chính vì thế, công ty Escobar Inc của ông đang xem xét đâm đơn kiện Elon Musk và The Boring Company.

The Boring Company của Elon Musk đã sản xuất 20.000 chiếc súng phun lửa mà họ gọi là "Not A Flamethrower" và bán với giá 500 USD. Chiếc súng gần như bán hết ngay lập tức và đang được bán lại trên eBay với giá gấp đôi so với giá gốc.

Escobar Inc. hiện cũng bán một chiếc súng phun lửa với thiết kế giống hệt "Not A Flamethrower" của The Boring Company nhưng chỉ có giá 250 USD. Chia sẻ về khẩu súng của Escobar Inc, Roberto Escobar nói: "Tôi muốn mọi người có thể đốt tiền, giống như tôi và Pablo thường làm ấy. Vì nhiều lý do, tôi đã đốt khoảng vài tỷ USD trong những năm qua, đốt tiền theo đúng nghĩa đen ấy. Và tôi nghĩ súng phun lửa của Escobar Inc sẽ bán chạy".

Trên Twitter, Elon Musk đã phản hồi cáo buộc của Roberto Escobar bằng phong cách thờ ơ thường thấy của ông: "Thưa ông Escobar, nó là Not A Flamethrower", Elon Musk viết.

The Next Web đã liên hệ với Escobar Inc. để xem họ có muốn nhắn nhủ gì với Elon Musk hay không và nhận được phản hồi khá thú vị. Chia sẻ về dòng tweet của Elon Musk, CEO Olof Gustafsson của Escobar Inc. nói: "Tweet của Elon cho thấy anh ta có tội. Điều đáng chú ý nhất hiện tại đó là một trong những người giàu nhất thế giới vừa thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ông ta làm như thế chẳng khác nào đang tự hạ thấp trách nhiệm của mình. Về cơ bản, ông ta thừa nhận rằng mình ăn cắp. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này, tôi chắc chắn đấy. Nếu không muốn rắc rối, Elon biết tìm chúng tôi ở đâu".

Roberto Escobar, sáng lập Escobar Inc. cũng có những dòng nhắn nhủ với từ ngữ khá khắc nghiệt gửi tới Musk: "Elon à, chúng ta đều biết là cậu ăn cắp của tôi, tôi sẽ bỏ qua mọi thứ ngay bây giờ nếu nhận được 100 triệu USD. Trả bằng cổ phiếu Tesla hay tiền mặt đều OK. Đừng để phải ra tòa vì tôi sẽ thắng và cậu sẽ mất hơn 100 triệu USD đấy. Biết đâu sau khi tòa xử xong tôi lại trở thành CEO Tesla thay cho cậu. Những năm 1980, khi cậu còn bé tí thì tôi đã điều hành cái thế giới này rồi. Bây giờ cậu có 20 tỷ USD nhưng tôi chỉ cần 2 tuần để kiếm chừng ấy tiền. Hãy giải quyết vấn đề này như các quý ông. Gửi cổ phiếu Tesla tới Escobar Inc. cho tôi nhanh nhé.

Hiện tại, The Boring Company và Tesla chưa có phản hồi nào về vụ việc này.