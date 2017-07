Anh rể chở em vợ đi khám bệnh rồi giở trò đồi bại

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/4/2010, chị T.T.L. (em vợ Nhanh) đến phòng trọ của Nhanh ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tìm chị gái nhờ chở đến bác sĩ khám bệnh, nhưng không có chị ở nhà.

Thấy vậy, gã anh rể liền xung phong chở em vợ đi khám bệnh. Khám bệnh xong, Nhanh mời chị L. đi cà phê và tỏ tình nhưng bị từ chối. Dã tâm nổi lên, Nhanh chở chị L. tới một bãi đất hoang, uy hiếp nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại xong mới tiếp tục đưa nạn nhân về nhà.

Khi biết chị L. đến cơ quan Công an trình báo, Nhanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an thị xã Tân Uyên sau đó đã phát lệnh truy nã đối với Nhanh. Sau 7 năm bỏ trốn, Nhanh bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau bắt được khi đang lẩn trốn ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vào ngày 14/7 vừa qua.